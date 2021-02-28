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28.02.2021 22:12
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области убита семья из четырех человек

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В поселке Кудьма Нижегородской области убита семья из четырех человек. Это дедушка, бабушка и мать с ребенком.

Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве мужчины в Москве

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подробности уточняются.

В ГУ МВД по Нижегородской области сообщили о том, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых в совершении убийства четверых человек в частном домовладении в Приокском районе Нижнего Новгорода. "Всех, кто владеет значимой для раскрытия преступления информацией, сотрудники ОВД просят сообщить ее по телефону "02", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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