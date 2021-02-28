В Нижегородской области возбуждено дело по факту убийства семьи

В Приокском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту убийства четырех человек. Тела троих взрослых и ребенка были обнаружены сегодня днем в частном доме в поселке Кудьма.

Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области. Были убиты 5-летний мальчик, его 64-летний дедушка, 63-летняя бабушка, 41-летняя мать.

На месте работают следователи, допрашиваются свидетели, назначена экспертиза. Расследование уголовного дела (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ - убийство двух и более лиц) находится на контроле у главы регионального управления СК РФ, а также у прокуратуры Нижегородской области.