В Саранске зиму проводили турниром по ледовому спидвею

Около 10 000 зрителей собрал в последний день календарной зимы турнир по ледовому спидвею, состоявшийся в Саранске. Участниками показательных выступлений стали мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы. Кроме самых титулованных гонщиков Мордовии, на ледовый трек вышли спортсмены из Пензенской области и Пермского края.

Напомним, что ледовый спидвей - традиционно любимый саранскими болельщиками вид спорта. В прежние годы состязания международного уровня, проходившие на стадионе "Светотехника", неизменно собирали полные трибуны зрителей. После сноса старого стадиона эта традиция ушла в прошлое. Поэтому первый после десятилетнего перерыва турнир в Саранске стал настоящим праздником для любителей мотогонок на льду. Состязания проходили на треке возле одного из местных гипермаркетов.

Открывая турнир, врио главы РМ Артем Здунов поздравил болельщиков с долгожданным возвращением этого вида спорта в Мордовию, выразив надежду, что Саранск вновь станет столицей спидвея. А почетный гость турнира - президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев напомнил о том, как важно сохранять лучшие спортивные традиции.

- Приятно, что нас помнят, заслуги ветеранов ценят, - отметил главный тренер команды республики по мотоспорту Максим Захаров. - После такого длительного перерыва ощущения просто непередаваемые!

Победителем турнира стал воспитанник мордовской школы мотогонок Василий Косов. "Серебро" досталось Юниру Базееву. Он же стал и обладателем приза зрительских симпатий. Третье место занял Евгений Косов.