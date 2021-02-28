Стоимость горячего питания в одной школе должна быть одинаковой для учеников начальных классов, обучающихся как в первую, так и во вторую смены. А к мониторингу качества школьного питания надо привлекать родителей.

Обеды и завтраки в школе должны приучить детей к полезной еде. Но при этом она должна быть вкусной. Фото: РИА Новости

Об этом Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова говорила на первом в стране окружном совещании по организации бесплатного горячего питания для школьников. Оно прошло в режиме видеоконференции в аппарате полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Не все регионы справляются с организацией школьного питания одинаково хорошо. "Невкусная и холодная еда", - жалуются в Общероссийский народный фронт мамы первоклашек. Сидя на совещании, я невольно вспомнила недавний визит к брату мужа. Навстречу выбежала девятилетняя Оля.

- Олька, чем в школе кормили? - спрашиваем с порога.

- Невкусным! Что-то похожее на рыбу. И то ли каша, то ли овощи, - морщится ребенок.

Оказывается, из ее одноклассников мало кто прикасается к еде в школьной столовой. И все это, приготовленное в больших объемах, доставленное различными транспортными компаниями из разных уголков страны, выбрасывается? И ведь за этим стоят десятки контрактов, которые заключают школы с поставщиками продуктов питания. И немалые бюджетные деньги.

Конечно, часто не только для ребенка, но и для взрослого отварные овощи не являются деликатесом. Здесь программа гораздо шире. Надо сформировать у детей правильные привычки и понимание о здоровой и полезной пище. Но, как верно заметил полпред президента Сергей Меняйло: "Если невкусное блюдо, то мы никак не заставим ребенка съесть его". А значит, перестраиваться надо всем.

И тут снова говорят о дефиците кадров. В малокомплектных школах, например, работает всего один повар. В случае его болезни или отпуска ученики остаются без питания. Нет школьных диетологов, которые бы разрабатывали специальное меню. Введение ставки диетсестры в штаты школ предложил Институт уполномоченных по правам ребенка. Идею поддержал Минздрав России. Но пока это только идея.

Есть школы, где дети почти ничего не едят в своих столовых. И все это, приготовленное в больших объемах, выбрасывается. Бюджетные деньги - на ветер

На совещании прозвучало, что сейчас в округе бесплатным горячим питанием обеспечены более 99 процентов учеников начальной школы. Анна Кузнецова заметила, что эффективность этой работы надо оценивать не в цифрах, а в детях. Накормленных и довольных.

Институт уполномоченных по правам ребенка сделал срез, который показал, что в некоторых школах детям во вторую смену предлагают завтрак, который по стоимости дешевле обеда. Это недопустимо, считает Анна Кузнецова. "На кону стоит здоровье наших детей, - сказала она. - И если во вторую смену единственным горячим блюдом может быть только обед, то дети должны получать именно бесплатный и полноценный обед, и никак иначе".

Вопиющий случай произошел в Республике Хакасия, где в одной из школ Черногорска на обеды для детей из малообеспеченных семей были выделены 12 рублей 60 копеек на одного ученика. Тогда как стоимость обеда для учащихся 1-4-х классов во всех школах - 45 рублей. Родители дошли до полпреда, и только после его вмешательства проблему устранили.

Нужно привлекать родителей, чтобы они контролировали качество школьного питания, ставит задачу Анна Кузнецова. "Выстроенная обратная связь прежде всего помогает самому региону вовремя выявлять и преодолевать болевые точки, принимать верные решения", - отметила уполномоченный по правам ребенка.

Еще на совещании говорили о качестве продуктов питания, условиях, сроках их хранения и транспортировки. Не поддается логике: сгущенка из Орловской области доставляется в школы Красноярского края. А где в цепочке организации горячего питания местные производители? Все эти проблемы нужно решать сейчас. Как подчеркнул Сергей Меняйло, президент страны поставил задачу - до 1 сентября 2023 года обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов.