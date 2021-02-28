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28.02.2021 18:47
Рубрика: Спорт

Гол 17-летнего игрока помог "Динамо" обыграть "Ахмат" в РПЛ

Текст: Александр Ершов
В воскресенье "Ахмат" на своей арене в 20-м туре чемпионата России в чрезвычайно нервном матче проиграл столичному "Динамо" - 1:2 (0:2). Голы в составе гостей забили Даниил Фомин и 17-летний полузащитник Арсен Захарян. У хозяев мяч на счету Антона Швеца.

Сегодняшние оппоненты могут встретиться еще и в четвертьфинале Кубка России, жеребьевка которой состоится 3 марта. Победа в этом турнире для грозненцев (они далеко отстали от лидеров в РПЛ) - единственный реальный шанс выполнить главную задачу на сезон, завоевав путевку в еврокубки. А вот столичный клуб не скрывает своего желания поспорить за награды и в чемпионате страны.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Хозяева с помощью традиционных рывков по левому флангу Бериши начали активнее, однако первый же выпад москвичей оказался результативным. Впервые игравший в основе 17-летний Захарян прострелили справа, а центральный защитник "Ахмата" Анхель неловко задел мяч рукой. Главный арбитр Владислав Безбородов лишь после подсказки помощников по ВАР и просмотра эпизода на мониторе указал на "точку". Хавбек сборной России Фомин (кстати, в присутствии сидевшего на трибуне ее главного тренера Станислава Черчесова) спокойно переиграл с пенальти Шелия - 0:1, 7-я минута.

А в конце тайма юный игрок "Динамо" провел и свой дебютный гол в РПЛ. Воспитанник самарского футбола, оказавшись в центре штрафной, обыграл все того же Анхеля и катнул мяч между ног голкипера в сетку - 0:2, 37-я минута.

Хозяева, проведя в перерыве сразу три замены, бросились отыгрываться. Дважды мог отличиться Бериша: однажды попал мячом в штангу, а затем из неплохой позиции не попал в ворота. Временами футболисты "Ахмата" действовали довольно жестко, и уже в середине второго тайма имели на команду сразу пять "горчичников".

И все-таки на 68-й минуте грозненцам удалось вернуть интригу: Швец после розыгрыша углового из центра штрафной внешней стороной стопы красиво переправил мяч над Шуниным -1:2. Но вскоре Тимофеев получил вторую желтую карточку, оставив команду из столицы Чечни в меньшинстве.

В результате гостям удалось довести необыкновенно эмоциональный матч до очень важной для себя победы: "Динамо" набирает 33 очка и теперь делит в чемпионате страны пятое-шестое места с "Ростовом".

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