В Дагестане полицейского ранили при проверке документов

В Дагестане полицейский ранен в результате стрельбы неизвестных. Они открыли огонь в тот момент, когда были остановлены сотрудниками правоохранительных органов для проверки документов. Инцидент произошел около 20:00 по московскому времени.

"Сотрудник полиции получил ранение в результате стрельбы неизвестных. Он сейчас в больнице", - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МВД Дагестана.

Один из злоумышленников задержан на месте и доставлен в отдел полиции, сообщила агентству руководитель пресс-службы министерства Гаяна Гариева. Это 25-летний житель поселка Семендер. Другой мужчина госпитализирован, поскольку был ранен ответным огнем. По словам Гариевой, проверка обстоятельств происшествия продолжается.