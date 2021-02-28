"Вселенная Калевала": Карелия и Финляндия отмечают день народного эпоса

28 февраля Карелия и Финляндия отмечают день народного эпоса "Калевала". Именно в этот день в 1835 году финский языковед и врач Элиас Леннрот выпустил первое издание книги и написал к нему предисловие, сообщает консульство Финляндии в Петрозаводске.

Первая "Калевала" - это итог 11 этнографических экспедиций по территории как соседней страны, так и нынешней Карелии. Более полная версия эпоса вышла через четыре года. А вообще карело-финский эпос переведен на 61 язык мира.

2 марта в Музее изобразительных искусств Карелии откроется новый раздел постоянной экспозиции - "Вселенная Калевала", пишет пресс-служба музея.

Живописные и графические произведения, художественные объекты и предметы декоративно-прикладного искусства карельских, российских и зарубежных авторов будут дополнены современными стилизованными инсталляциями с использованием дизайнерского решения и технологий.