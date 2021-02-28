Чтобы не отдавать долги, ростовчанин объявил себя мертвым

Циничную схему ухода от долгов не первый раз использовали в Ростовской области. Она тянет на уголовную статью. Один уже отбывает наказание в колонии. А другой сам себе выкопал могилу. В прямом смысле этого слова.

Когда даешь в долг, лучше оформить это по правилам. А то потом выяснится, что ваш должник давно "умер". Фото: Yevgeniy Sambulov / iStock

У Алексея Кимана (имена фигурантов дела изменены. - Прим. ред.) есть и могила на кладбище, и свидетельство о смерти. Не поддельное - настоящее. Только сам он жив и здоров. Вывести "живого мертвеца" на чистую воду решили те, кому он задолжал кругленькую сумму. На нем висит около полумиллиона рублей. Но отдавать деньги Алексей не торопился. Думал, да и кто ж с него взыщет? Он же покойник.

"Сейчас этим делом занимаются следственные органы Батайска. Если вина будет доказана по статье "мошенничество", подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, - сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Дягай. - Также в рамках этого дела будем предъявлять и гражданский иск с требованием о возмещении взятых под расписку сумм".

Ирина и Алексей познакомились на работе. Она бухгалтер в кафе, он повар. Причем такой, что за него бились разные учреждения общепита. Ей 40. Мечтала о семье, детях... Казалось, вот она - долгожданная любовь.

Правда, в какой-то момент у Андрея возникли проблемы. Заболела мама. Лечение, операция... Потом умер папа. "Не на что хоронить", - рыдал мужчина. И Ирина в очередной раз шла в банк. Кстати, отец Алексея жив. Но потом умер брат.

Далее фантазия с родственниками иссякла. И тогда раздался тревожный звонок: "Меня взяли в плен. Бьют и требуют вернуть долг - 30 тысяч. Ириша, спасай!" Ириша побежала к родителям занимать деньги.

На нужды любимого женщина плюс ко всему оформила кредит на 252 тысячи рублей под 17,9 процента годовых. Банку за пять лет она должна вернуть 600 тысяч. Несмотря на расписки, в которых Алексей обещал выплачивать кредит, делать он это не торопился.

А вскоре от общих знакомых женщина неожиданно узнала: оказывается, ее Алексей умер. Да еще - несколько лет назад. Но ведь они встречались совсем недавно! И мужчина выглядел вполне живым.

Как потом выяснилось, два года назад у Алексея действительно умер брат. И он похоронил его по своему паспорту. У брата документов тогда вообще не было. И получил свидетельство о смерти на свое имя. С тех пор Алексей и числился среди мертвых.

Жил он всё это время по ксерокопии своего настоящего паспорта. Предъявлял ее в том числе и при приеме на работу. Вот такая живая-мертвая душа бродила по Ростовской области. И никто ее не остановил.

Ирина написала заявление в полицию с просьбой провести расследование и возбудить уголовное дело. И тут новый сюрприз! Выяснилось, что ее любимый проходит фигурантом по другому делу - о краже денег. Началось расследование.

А что Алексей? Он по-прежнему работает в кафе. Правда, уже в другом. И его работодатели вступились за ценного сотрудника и даже пообещали выплачивать в счет погашения его долга 10 тысяч рублей в месяц. Правда, пока только на словах.

Однако и к руководству кафе тоже остаются вопросы. Каким образом у них работает "мертвый" человек? Без паспорта и без санитарной книжки. Наверняка и в этом тоже разберутся.

Два года назад за мошенничество уже пошел под суд директор ритуального агентства. Чтобы уйти от долгов, он "умер", разослал обманутым клиентам свое фото в гробу. Якобы, попал в смертельное ДТП в Германии, где и похоронен. Мошенник набрал заказов на изготовление памятников на шесть миллионов рублей.

Ростовский областной суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. И к штрафу в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Также он обязан возместить причиненный людям ущерб. От его действий пострадали 39 человек.

Возьмите на заметку

Как правильно давать в долг

Нередко люди дают деньги в долг и не заботятся, чтобы оформить его по всем правилам. И потом приходится тратить время и нервы, чтобы вернуть деньги. Если еще удастся.

Какие бы прекрасные отношения ни были между людьми, все равно необходимо всегда брать расписку, настоятельно советуют эксперты "Российской газеты".

Она должна быть написана собственноручно заемщиком, с указанием его паспортных данных, а также паспортных данных того, у кого берут в долг. Их нужно внимательно сверять по оригиналу паспорта. Никаких ксерокопий и фотокопий!

Также в расписке должна быть указана дата возврата денег, а также то, на каких условиях взята сумма. И еще. Очень желательно, чтобы передача денег происходила в присутствии других людей. Тогда они могут выступить свидетелями в спорном случае. Нотариальное заверение такой расписки не требуется.