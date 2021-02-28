Новости

В Крыму ответили на "сочувственные" заявления Порошенко 16:37
Пенсионерка из Твери отдала мошенникам два миллиона рублей 16:25
Лыжники Большунов и Ретивых взяли бронзу в командном спринте на ЧМ 16:14
Известный гонконгский актер Нг Ман-Тат умер от рака 16:11
Джордж Клуни и Джулия Робертс в третий раз снимутся вместе 16:05
Фигурист Семененко одержал победу в финале Кубка России 15:58
Навальный доставлен в колонию во Владимирской области 15:58
Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море 15:56
В Госдуме рассказали о реализации инициативы о фиксации обещаний депутатов 15:45
Евразия оцифрует данные о геноциде мирного населения в зоне оккупации СССР 15:45
Две кубанские скульптуры вошли в сотню необычных памятников России 15:43
Певец Кит Урбан подрался из-за Николь Кидман в опере в Австралии 15:37
Умер мэр Загреба Милан Бандич 15:00
В Сочи прошла единственная в России зимняя парусная регата 14:40
Немецкий дипломат высказался против остановки реализации "Северного потока-2" 14:34
Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе 14:32
Тренеру "Алании" грозит до двух лет дисквалификации за драку после матча 14:30
Почетного короля Испании Хуана Карлоса I не пускают на родину 13:42
Синоптики рассказали, какая погода будет 8 марта в Москве 13:39
Почему в Италии платят гражданам, передвигающимся на велосипеде 13:16
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве мужчины в Москве 13:13
Промес выйдет в стартовом составе "Спартака" на матч с "Рубином" 12:58
Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника 12:09
В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир" 12:03
В ЯНАО из-за аварии на нефтепроводе произошел разлив топлива 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
28.02.2021 15:43
Рубрика: Культура

Две кубанские скульптуры вошли в сотню необычных памятников России

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Памятник конь в пальто в Сочи. Фото: <a href="https://sochisite.su/pamyatnik-kon-palto-v-sochi/" rel="nofollow" target="_blank">SochiSite.su</a> Памятник конь в пальто в Сочи. Фото: <a href="https://sochisite.su/pamyatnik-kon-palto-v-sochi/" rel="nofollow" target="_blank">SochiSite.su</a>
Памятник конь в пальто в Сочи. Фото: SochiSite.su

Два арт-объекта вошли в топ-100 необычных памятников страны. Первый - коню в пальто на улице Театральной в Сочи - занял 91-е место, а второй - кошельку на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской в Краснодаре - стал 99-м. Об этом сообщается на сайте проекта "СкульпТУТУра".

Фото: Краснодарское региональное отделение РГО
В Краснодаре появится уникальная скульптура "45-я параллель"

Конь из популярной поговорки сидит на стуле, держит в копытах чашу, а в зубах - трубку. Он выполнен из водопроводной трубы большого диаметра и весит более 80 килограммов. Памятник украшает центр курорта с 2007 года, автор - скульптор Акоп Халафян.

А памятник кошельку - это подарок Краснодару на 215-й день рождения. Скульптура - копия кошелька, стоящего в австрийском Мельбурне. Горожане говорят, что, если посидеть на кошельке или потереть об него купюры, финансовое благополучие гарантировано. Памятник создан в 2008 году, автор неизвестен.

Кстати, победителей определяли россияне с помощью голосования на сайте проекта.

Самыми необычными памятниками страны жители признали скульптуру "Свидание" из Курска, "Памятник тувинской письменности" из музея-заповедника "Белдир-Кежии" Республики Тыва и "Памятник Комару-хранителю Сибири" из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: yugarf.ru
В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Лавров указал Совету Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины
Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море
В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир"
Немецкий дипломат высказался против остановки реализации "Северного потока-2"
Президент Чехии попросил Путина поставить в страну вакцину "Спутник V"
120 лет назад Льва Толстого "отлучили" от Церкви
Каким фестивалям нужна сегодня господдержка и почему