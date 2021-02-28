Две кубанские скульптуры вошли в сотню необычных памятников России

Два арт-объекта вошли в топ-100 необычных памятников страны. Первый - коню в пальто на улице Театральной в Сочи - занял 91-е место, а второй - кошельку на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской в Краснодаре - стал 99-м. Об этом сообщается на сайте проекта "СкульпТУТУра".

Конь из популярной поговорки сидит на стуле, держит в копытах чашу, а в зубах - трубку. Он выполнен из водопроводной трубы большого диаметра и весит более 80 килограммов. Памятник украшает центр курорта с 2007 года, автор - скульптор Акоп Халафян.

А памятник кошельку - это подарок Краснодару на 215-й день рождения. Скульптура - копия кошелька, стоящего в австрийском Мельбурне. Горожане говорят, что, если посидеть на кошельке или потереть об него купюры, финансовое благополучие гарантировано. Памятник создан в 2008 году, автор неизвестен.

Кстати, победителей определяли россияне с помощью голосования на сайте проекта.

Самыми необычными памятниками страны жители признали скульптуру "Свидание" из Курска, "Памятник тувинской письменности" из музея-заповедника "Белдир-Кежии" Республики Тыва и "Памятник Комару-хранителю Сибири" из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа.