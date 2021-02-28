Новости

В Крыму ответили на "сочувственные" заявления Порошенко 16:37
Пенсионерка из Твери отдала мошенникам два миллиона рублей 16:25
Лыжники Большунов и Ретивых взяли бронзу в командном спринте на ЧМ 16:14
Известный гонконгский актер Нг Ман-Тат умер от рака 16:11
Джордж Клуни и Джулия Робертс в третий раз снимутся вместе 16:05
Фигурист Семененко одержал победу в финале Кубка России 15:58
Навальный доставлен в колонию во Владимирской области 15:58
Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море 15:56
В Госдуме рассказали о реализации инициативы о фиксации обещаний депутатов 15:45
Евразия оцифрует данные о геноциде мирного населения в зоне оккупации СССР 15:45
Две кубанские скульптуры вошли в сотню необычных памятников России 15:43
Певец Кит Урбан подрался из-за Николь Кидман в опере в Австралии 15:37
Умер мэр Загреба Милан Бандич 15:00
В Сочи прошла единственная в России зимняя парусная регата 14:40
Немецкий дипломат высказался против остановки реализации "Северного потока-2" 14:34
Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе 14:32
Тренеру "Алании" грозит до двух лет дисквалификации за драку после матча 14:30
Почетного короля Испании Хуана Карлоса I не пускают на родину 13:42
Синоптики рассказали, какая погода будет 8 марта в Москве 13:39
Почему в Италии платят гражданам, передвигающимся на велосипеде 13:16
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве мужчины в Москве 13:13
Промес выйдет в стартовом составе "Спартака" на матч с "Рубином" 12:58
Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника 12:09
В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир" 12:03
В ЯНАО из-за аварии на нефтепроводе произошел разлив топлива 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
28.02.2021 15:56
Рубрика: Власть

Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море

Текст: Иван Петров
Боевой корабль Черноморского флота (ЧФ) впервые зашел с визитом в Порт-Судан в Красном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ пресс-службы Южного военного округа.
Фото: пресс-служба ЮВО Фото: пресс-служба ЮВО
Фото: пресс-служба ЮВО

Военные напомнили, что по соглашению Российской Федерации и Республики Судан в этом порту будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Выход в море фрегата "Адмирал Григорович" показали на видео

Первым нашим кораблем, зашедшим сюда, оказался фрегат "Адмирал Григорович".

Отмечается, что в рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата, а также отдых личного состава экипажа после участия в многонациональном военно-морском учении "AMAN-2021" в Аравийском море.

В Минобороны подчеркнули, что нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России "отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств".

Ранее замминистра обороны Александр Фомин рассказал "РГ" о том, зачем России понадобился морской пункт в Африке.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Лавров указал Совету Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины
Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море
В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир"
Немецкий дипломат высказался против остановки реализации "Северного потока-2"
Президент Чехии попросил Путина поставить в страну вакцину "Спутник V"
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"