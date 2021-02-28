Российский боевой корабль впервые зашел в Порт-Судан в Красном море

Боевой корабль Черноморского флота (ЧФ) впервые зашел с визитом в Порт-Судан в Красном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ пресс-службы Южного военного округа.

Военные напомнили, что по соглашению Российской Федерации и Республики Судан в этом порту будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Первым нашим кораблем, зашедшим сюда, оказался фрегат "Адмирал Григорович".

Отмечается, что в рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата, а также отдых личного состава экипажа после участия в многонациональном военно-морском учении "AMAN-2021" в Аравийском море.

В Минобороны подчеркнули, что нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России "отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств".

Ранее замминистра обороны Александр Фомин рассказал "РГ" о том, зачем России понадобился морской пункт в Африке.