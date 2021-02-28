В Астрахани полуголый водитель сбил на переходе семейную пару

Житель Астрахани за рулем Toyota Camry наехал на семейную пару, которые переходили дорогу по пешеходному переходу и врезался еще в одну иномарку.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 27-летний виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно: на мужчине было недостаточно одежды, он оказывал сопротивление полицейским.

По данным пресс-службы губернатора области, молодой человек является сыном бывшего депутата облдумы.

Водитель сбитой иномарки получил ушибы и ссадины. Пострадавшие - ими оказались военный прокурор с супругой - были госпитализированы с переломами.