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28.02.2021 17:53
Рубрика: Спорт

В Севастополе на слете моржей сожгли чучело коронавируса

Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
Фото: Владимир Пасякин/ РГ Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Фото: Владимир Пасякин/ РГ

В Севастополе в последний день зимы на набережной парка Анны Ахматовой прошел IX Международный слет любителей зимнего плавания, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие семь клубов Севастополя, городов Крыма и Якутска.

В Севастополе разрешили массовые гуляния в честь Крымской весны

После музыкальной разминки с участием шоу-группы "Гуляй, душа" и вручения дипломов и грамот состоялся массовый заплыв в ледяном море. Поскольку море сильно штормило, эстафетное плавание команд заменили на заплыв по группам. Акции не помешал ни сильный ветер, ни ледяное море, ни пасмурное небо с мелким дождем.

После угощения из полевой кухни, о которой позаботился атаман Севастопольского городского казачьего общества "Русь" Вячеслав Бебнев, участники слета "моржей" под всеобщее ликование сожгли чучело коронавируса. Это стало изюминкой веселого и оптимистичного оздоровительно-спортивного состязания.

Поджечь антропоморфное чучело, у которого вместо головы был макет COVID-19 с характерными шипами, удалось не сразу - мешал сильнейший ветер. Но все-таки символическое уничтожение виновника пандемии увенчалось успехом. Впрочем, большинство участников заплыва уверены, что их увлечение холодовым плаванием серьезно укрепляет иммунитет, и значит и сопротивляемость коронавирусу.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь COVID-19. Мы справимся!

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