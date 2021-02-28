В Севастополе на слете моржей сожгли чучело коронавируса

В Севастополе в последний день зимы на набережной парка Анны Ахматовой прошел IX Международный слет любителей зимнего плавания, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие семь клубов Севастополя, городов Крыма и Якутска.

После музыкальной разминки с участием шоу-группы "Гуляй, душа" и вручения дипломов и грамот состоялся массовый заплыв в ледяном море. Поскольку море сильно штормило, эстафетное плавание команд заменили на заплыв по группам. Акции не помешал ни сильный ветер, ни ледяное море, ни пасмурное небо с мелким дождем.

После угощения из полевой кухни, о которой позаботился атаман Севастопольского городского казачьего общества "Русь" Вячеслав Бебнев, участники слета "моржей" под всеобщее ликование сожгли чучело коронавируса. Это стало изюминкой веселого и оптимистичного оздоровительно-спортивного состязания.

Поджечь антропоморфное чучело, у которого вместо головы был макет COVID-19 с характерными шипами, удалось не сразу - мешал сильнейший ветер. Но все-таки символическое уничтожение виновника пандемии увенчалось успехом. Впрочем, большинство участников заплыва уверены, что их увлечение холодовым плаванием серьезно укрепляет иммунитет, и значит и сопротивляемость коронавирусу.