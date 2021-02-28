В Симферополе девушка погибла в загоревшемся от удара автомобиле

Полиция проведет проверку по факту ночной аварии в Симферополе, в которой погибла 20-летняя пассажирка.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В МВД рассказали, что около половины второго ночи в районе торгового центра "Южная галерея" на Киевской улице перевернулся автомобиль BMW 3231. Он двигался в сторону выезда из города.

Машину занесло вправо, она выехала за пределы проезжей части, столкнулась с деревом и загорелась.

Водитель и еще один пассажир не пострадали, а девушка скончалась до приезда "скорой".