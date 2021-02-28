У здания Государственного совета Республики Крым провели памятный митинг: семь лет назад пророссийские активисты столкнулись с экстремистами у крымского парламента, в результате чего погибли двое жителей.

В митинге приняли участие депутаты республиканского парламента, казаки, участники Народного ополчения Крыма. Вице-спикер Госсовета Владимир Бобков напомнил, что семь лет назад у здания крымского парламента "вершилась судьба полуострова".

В тот день казак Николай Кравчук, нынче атаман одного из хуторских казачьих обществ Крымского окружного казачьего общества, вместе с соратниками прибыл к зданию крымского парламента в 11 часов.

- Поступила информация, что сторонники меджлиса (запрещенной в России экстремистской организации. - Прим. ред.) намерены собраться у Верховного совета республики к девяти утра, - вспоминает он. - У них была цель захватить парламент. И хотя мы пропустили внутрь здания небольшую группу, чтобы они поговорили с представителями власти, основную массу протестующих сдержали. Мы знали, что надо отстоять парламент. И мы его отстояли.

В ночь с 26 на 27 февраля над парламентом и правительством республики были подняты российские флаги. А 27 февраля на исторической сессии парламента депутаты приняли принципиальное решение о проведении общекрымского референдума с вопросом о возвращении Крыма в состав РФ.