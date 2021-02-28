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28.02.2021 14:40
Рубрика: Спорт

В Сочи прошла единственная в России зимняя парусная регата

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Сочи с 23 по 27 февраля в акватории ФГБУ "Юг Спорт" прошли Всероссийские соревнования по парусному спорту "Зимняя Ривьера", которая является этапом зимней подготовки российских яхтсменов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В этом году в рамках регаты состоялся первый этап Кубка России в олимпийских классах яхт и классе яхт "Финн". Кубок разыгран по результатам трех этапов, первые два из них - в Сочи.

В общей сложности на курорте прошли соревнования в семи олимпийских классах яхт и в шести юношеских классах яхт. Впервые в России в рамках регаты состоятся соревнования в новом олимпийском классе парусных досок IQ Foi.

- Этот класс привлекает особое внимание сочинцев, так как два представителя курорта - Стефания Елфутина и Александр Аскеров - получили олимпийские лицензии в классе RS:X и готовятся представлять Россию на предстоящих Олимпийских играх в Токио, - рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в соревнованиях на 136 яхтах приняли участие 196 человек, из которых 111 - до 18 лет.

- Все соревнования прошли без происшествий, - рассказал старший государственный инспектор Адлерского инспекторского участка центра ГИМС Дмитрий Сокур. - Обеспечение безопасности проводилось силами Адлерского инспекторского отделения в составе патрульного судна с тремя инспекторами и капитаном. Сегодня последний день соревнований, все яхты возвращаются в порт.

Отметим, что благодаря своим климатическим особенностям главный российский курорт - единственное место в России, где можно проводить соревнования по парусному спорту зимой.

Фото: Пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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