Житель Геленджика установил рекорд России по одиночному заплыву

В бухте Геленджика местный житель Иван Пимонов установил рекорд России по одиночному заплыву в Черном море без ласт и гидрокостюма. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram пресс-службы администрации города.

Ивану Пимонову предстояло проплыть 1,852 километра (морскую милю). Но из-за сильных волн пловца постоянно сносило, и в итоге он проплыл 3,41 километра за 43 минуты 58 секунд при температуре воды 9,9 градуса.

Традиционно перед заплывом Иван Пимонов с другими геленджикскими моржами провел небольшую тренировку. Поболеть за спортсмена и поддержать его на пляже собрались любители зимнего купания и другие жители курорта.

Успешно финишировав на Тонком мысе, пловец на катере вернулся на стартовую точку, где его встречали близкие.

За смелый поступок Пимонова наградили медалями и благодарностью главы Геленджика.