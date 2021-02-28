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28.02.2021 19:05
Рубрика: Общество

Житель Геленджика установил рекорд России по одиночному заплыву

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В бухте Геленджика местный житель Иван Пимонов установил рекорд России по одиночному заплыву в Черном море без ласт и гидрокостюма. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram пресс-службы администрации города.

Фото: Пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Ивану Пимонову предстояло проплыть 1,852 километра (морскую милю). Но из-за сильных волн пловца постоянно сносило, и в итоге он проплыл 3,41 километра за 43 минуты 58 секунд при температуре воды 9,9 градуса.

Традиционно перед заплывом Иван Пимонов с другими геленджикскими моржами провел небольшую тренировку. Поболеть за спортсмена и поддержать его на пляже собрались любители зимнего купания и другие жители курорта.

Успешно финишировав на Тонком мысе, пловец на катере вернулся на стартовую точку, где его встречали близкие.

За смелый поступок Пимонова наградили медалями и благодарностью главы Геленджика.

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