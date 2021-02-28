Пятиклассник из Екатеринбурга написал книгу про футбол

Автором книги "Я - чемпион" одиннадцатилетний Георгий Салий стал от безделья: нужно было занять себя чем-то, пока они с родителями возвращались на автомобиле из Одессы в Екатеринбург.

- Мы там гостили у бабушки, - говорит рыжеволосый писатель, которого близкие с рождения зовут не иначе как Жорик. - Перед отъездом Игорь, старший брат, рассказывал о книге Стивенсона "Остров сокровищ". И я подумал: "Книги - прикольная вещь! Столько всего можно придумать". И решил завтра же, когда поедем, написать собственную книгу.

Проблем с темой не возникло: писать Георгий решил о том, о чем может говорить бесконечно, - о футболе. Игрой он заболел лет в семь. По телевизору тогда шел финал Чемпионата Европы 2016 года, матч между Португалией и Францией. Футболистов он не знал, в голах и офсайдах не разбирался - просто смотрел и сопереживал. Потом пошел в футбольную секцию - и понял: теперь игра с ним навсегда.

Сюжет Жорик придумывал на ходу: закончит с одной главой - размышляет над следующей. Герои выдуманные, обстоятельства и эмоции - самые настоящие. Два парня мечтают попасть в профессиональную команду, им это удается, и ребята начинают свой путь в большом спорте. Дружба, сомнения, интриги, эмоции - все, как в настоящем футболе.

Прототипов у персонажей нет, признается автор.

- Я хотел создать самостоятельные личности, - объясняет Жорик. - Возможно, кое-где в героях прослеживается что-то от меня, но немного. Что касается тренера из моей книги, я собрал все негативные моменты реальных наставников и постарался их отзеркалить в положительную сторону - создать идеального тренера. Без тренера футболисты нейтральные, у них нет заряда. Он может дать как негативный, так и положительный заряд. От него зависит, победит команда или нет.

О жизни внутри футбола Жорик знает много: за плечами пять лет футбольных секций, десятки матчей по телевизору и вживую, на стадионе.

- С футбольным мячом он не расстается: куда бы ни шел - на кухню, в туалет - перед ногами мяч. Когда с нами жил дедушка, они с ним отрабатывали "удары по воротам". Удивляюсь, как у нас двери еще целые… - вспоминает мама Георгия Виктория. Впрочем, она и сама порядком подсела на игру. Увидела однажды, как Жорик отрабатывает у себя в комнате чеканку (техника, когда футболист подкидывает мяч ногами, не давая ему упасть - прим. ред.), решила показать мастер-класс. Итог - разбитая люстра.

О спортсменах и тренерах ее сын знает не хуже профессионалов. В позапрошлом году в Одессе они ходили на матч между "Мариуполем" и "Бордо", смотрели из комментаторской кабины. В середине игры Жорик выдал: "Когда же выпустят Левчука?!" Комментаторы и профессиональные спортжурналисты глянули недоверчиво: "Ху из Левчук? Нет такого". Жорик настойчиво доказывал: есть, классный нападающий из Польши. Глянули в списки - и вправду есть. И вправду классный.

Ребенок-таран

На книгу у Жорика ушло четыре дня - все время, что были в дороге. Писал на телефоне - планшета или ноутбука под рукой не оказалось.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Мы даже потеряли сына: обычно он без умолку говорит, а тут притих на заднем сиденье, - вспоминает Виктория. - Сказал, пишет книгу. Думали, не всерьез: попишет и забудет. Даже когда по возвращению домой спрашивал про издательства, я думала, что все это баловство. Прочитала первую главу - и обалдела. А бабушка даже не поверила, что Жорик сам все сделал: решила, списал где-то.

Второй раз сын ошарашил маму тем, что отправил рукопись в "Эксмо".

- Я сама дописываю книгу, но о том, чтобы предложить ее этому издательству даже не думала - кому я там нужна! Подыскивала себе сайты, где можно опубликовать. Мы, взрослые, постоянно же рефлексируем: ставим пароли на папки со своими стихами, боимся показать кому-то свое творчество. У Жорика все иначе: вижу цель - не вижу преград. Есть чему поучиться у него, - рассказывает Виктория.

- Продолжение будет и не одно. Одна книга - один футбольный год. Самой сильной станет та, где герои будут участвовать в чемпионате мира по футболу в Катаре 2022 года, - говорит юный автор.

Издательство ответило буквально через пару дней: отказали. Но Жорика это не расстроило.

- Джоан Роулинг 12 раз отказывали, но она все-таки опубликовала "Гарри Поттера". Я вообще не понимаю, что геройского в моем поступке? Все говорят: "Молодец, нажал на кнопку". И что? Если есть книга, ее надо опубликовать. Откажут в одном месте, найду другие, где возьмут, - рассуждает молодой автор.

Стратегия оказалась верной: книгу махом взял себе интернет-ресурс "Ридеро", а следом она появилась на "Литресе" и "Амазоне". Просмотров много, продаж пока не было. Жорик возмущается: ресурсы поставили на его произведение слишком высокую цену.

- Как мама, я, конечно, поддерживаю начинания своих детей. Старший сын, ему сейчас 18, с трех лет пишет сценарии - но в стол. Жорик - ребенок-таран. Я поняла: пора переходить на следующий уровень - помогать всерьез. Поговорили, чем могу быть полезна. Я по образованию учитель русского языка и литературы, много лет работала в журналистике, поэтому предложила взять на себя редактуру и корректуру, - говорит Виктория. - Временную обложку Жорик сделал сам. Для постоянной написал издательству такое подробное техзадание, что они там, кажется, тоже обалдели. Разве что размер шрифта не указал, а весь визуал раскрыл до мельчайших деталей: что должен быть футболист со спины, обязательно в зеленой форме (по сюжету герой играет за клуб "Ахмат", а у них как раз зеленая форма), выходит из раздевалки - перед ним двери и поле. Бесплатные варианты, которые нам предложили, сын забраковал. Есть вариант отрисовать обложку, но это дорого. Думаем, что делать дальше. Судя по всему, рисовать частично буду я - Жорик буквально сегодня с таким предложением подошел.

Насчет бумажной версии книги Жорик пока сомневается: не знает, поможет ли традиционный формат продвижению. Виктория считает, что это сделать нужно: чтобы провести презентацию и позвать на нее ребят - воспитанников футбольных школ и секций.

На будущее у автора большие планы: уже начал писать вторую часть.

- Продолжение будет и не одно, - уверяет он. - Одна книга - один футбольный год. Самой сильной станет та, где герои будут участвовать в чемпионате мира по футболу в Катаре 2022 года.

- Он меня просто обескураживает, - признается мама. - Вчера сказал: "Взрослые - это люди, которые родились раньше нас!" Я задумалась. Ребенок может все то же, что и взрослый, главное - не ставить себя выше, а помочь и поддержать, оставаться на его стороне, слушать, слышать и доверять. Тогда твой ребенок может тебя научить тому, что, может, ты и так знал, но с детства давно забыл.