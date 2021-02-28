Санитарные ограничения на Ямале продлили еще на месяц

Режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса на Ямале, продлен до 31 марта включительно. Вместе с тем допущены некоторые послабления, сообщили в воскресенье в правительстве региона.

- Для ямальцев старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями продлен режим самоизоляции, - сообщили в пресс-службе правительстве региона. - Выйти на работу граждане из группы риска могут при наличии сертификата, подтверждающего присутствие антител класса G. Работодателям рекомендовано оказать содействие желающим вакцинироваться.

Послабления режима коснутся и прибывающих в Новый Уренгой. Для них отменено требование предоставлять справку об отсутствии COVID-19. За исключением случаев посещения молодежных или туристических мероприятий в любом из муниципалитетов округа. Отрицательный результат теста на коронавирус должен быть получен максимум за пять дней до прибытия на Ямал.

Массовые мероприятия учреждений культуры и спорта могут проводиться при 75-процентной наполняемости залов.

Также сохраняются требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, отметили в правительстве.