В ЯНАО из-за аварии на нефтепроводе произошел разлив топлива

На Спорышевском нефтяном месторождении на Ямале ликвидируют последствия аварии на трубопроводе.

Разлив нефти произошел на площади в 500 квадратных метров, сообщили "РГ" в оперативных службах региона.

- Из-за порыва трубопровода произошел разлив нефти, но в водоемы она не попала, - сообщили в ведомстве. - Последствия аварии ликвидирует предприятие "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз". Силы и средства региональной системы ЧС не привлекались.

Сразу после аварии транспортировку нефти переключили на резервную ветку.