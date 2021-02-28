Ретивых заявил, что Большунов изменил тактику по ходу командного спринта

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал итоги командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Ретивых и Александр Большунов завоевали бронзовые медали в этой дисциплине, а победу одержали норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес. По словам Ретивых, Большунов решил изменить тактику по ходу гонки.

"Все было возможно, и мы готовились к реваншу после Зеефельда. Единственное - Саша на второй раз пошел разрывать группу, и я на думал, что мне придется свой второй этап тоже лидировать. У нас была чуть иная тактика, чтобы я ему на последний этап передал первым и он включился уже полностью. Большунов по ходу гонки решил чуть изменить тактику", - сказал Ретивых в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что на прошлом первенстве планеты в Зеефельде, о котором сказал Ретивых, он и Большунов финишировали на втором месте.