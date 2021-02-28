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28.02.2021 09:57
Рубрика: Экономика

Россия, Армения и Азербайджан проведут инвентаризацию международных договоров

Текст: Елена Березина

Россия, Армения и Азербайджан проведут инвентаризацию международных договоров по вопросам перевозок. Об этом заявил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук по итогам третьего заседания трёхсторонней рабочей группы.

Фото: РИА Новости
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На нем стороны рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля, сообщил Оверчук.

"Было рекомендовано компетентным органам сторон провести инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и международных договоров, заключенных с третьими странами, по вопросам осуществления вышеуказанных перевозок"' - отметил он.

Следующее заседание рабочей группы пройдет 1 марта 2021 года.

Экономика

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