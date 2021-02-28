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28.02.2021 08:28
Рубрика: Спорт

Россиянин Анкалаев победил украинца Крылова на турнире UFC Fight Night 186

Текст: Максим Домчев

Российский боец ММА Магомед Анкалаев добился победы по очкам над Никитой Крыловым из Украины на турнире UFC Fight Night 186. Еще один россиянин Максим Гришин свой бой проиграл.

Фото: REUTERS
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В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 186, в главном поединке которого встречались Сирил Гейн и Жаирзиньо Розенстрайк. Этот поединок продлился все пять раундов и завершился единогласной и безоговорочной победой Гейна. Все трое судей отдали ему победу со счетом 50-43.

В рамках этого турнира провел свой очередной бой и россиянин Магомед Анкалаев. Его соперником стал представитель Украины Никита Крылов. Первый раунд прошел с небольшим перевесом украинца, но затем Анкалаев сумел сделать тейкдаун и активно наносил удары, забрав раунд.

Россиянин уверенно провел и третий раунд, добившись победы по очкам 29-28 от всех трех судей. Анкалаев одержал 15-ю победу при одном поражении.

Другой россиянин Максим Гришин в упорном поединке уступил американцу Дастину Джейкоби. Все трое арбитров отдали ему победу со счетом 29-28. Для Гришина это поражение стало девятым в карьере.

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