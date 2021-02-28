В Сирии во время патрулирования совершил вынужденную посадку вертолет Ми-35. Как сообщили в министерстве обороны РФ, летчики вынуждены были приземлиться по техническим причинам.

В военном ведомстве отметили, что инцидент произошел 28 февраля в провинции Хасеке при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории.

В Минобороны подчеркнули, что на место посадки винтокрылой машины была немедленно отправлена поисково-спасательная служба. Экипаж вертолета Ми-35 был оперативно доставлен на аэродром. Сейчас жизни летчиков ничего не угрожает.

"По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было", - отметили в военном ведомстве.