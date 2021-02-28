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28.02.2021 12:05
Рубрика: Власть

В Минобороны объяснили причину вынужденной посадки в Сирии вертолета Ми-35

Текст: Александр Степанов
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

В Сирии во время патрулирования совершил вынужденную посадку вертолет Ми-35. Как сообщили в министерстве обороны РФ, летчики вынуждены были приземлиться по техническим причинам.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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В военном ведомстве отметили, что инцидент произошел 28 февраля в провинции Хасеке при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории.

В Минобороны подчеркнули, что на место посадки винтокрылой машины была немедленно отправлена поисково-спасательная служба. Экипаж вертолета Ми-35 был оперативно доставлен на аэродром. Сейчас жизни летчиков ничего не угрожает.

"По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было", - отметили в военном ведомстве.

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