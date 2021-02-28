В воскресенье, 28 февраля, ракета "Союз-2.1б" блестяще справилась с непогодой во время пуска с космодрома Байконур первого российского спутника "Арктика-М".

"Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до 2 км был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного "Союза-2" это было на самом пределе допуска по метеоусловиям", - написал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Старт состоялся в 9.55 мск. Примерно через девять минут от третьей ступени ракеты отделился головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника. Выведение аппарата заняло более двух часов.

Масса спутника солидная - 2100 кг. Он будет работать на высокоэллиптической орбите, срок активного существования - не менее семи лет.

Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второго аппарата намечается в 2023 году, а если все пойдет, как задумано изначально, то еще три отправятся на трудовую звездную вахту в 2024-2025 годах.

Космический аппарат создан на базе унифицированной платформы "Навигатор" НПО им. С.А. Лавочкина: на нее установлен комплекс целевой аппаратуры, который обеспечит круглосуточный всепогодный обзор поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, постоянную и надежную связь.

Надо сказать, что оборудование "Арктики-М" аналогично тому, которое используется в работающих сейчас на геостационарной орбите метеоаппаратах "Электро-Л". В частности, в "Арктике-М" также применяются многозональные сканирующие устройства, разработанные и изготовленные "Российскими космическими системами". Это камеры, передающие изображения в разных спектрах. На каждый спутник будет установлено по два прибора: они будут резервировать друг друга, повышая надежность системы, а также смогут работать одновременно.

Как рассказывают специалисты, новые "звездные метеорологи" позволят получать обзорное изображение арктического региона Земли (недоступного для непрерывного наблюдения с геостационарной орбиты) не реже чем раз в 15-30 минут. Кстати, орбита "Арктики" имеет свои особенности: аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения. У него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки.

Именно поэтому аппаратура нового спутника потребовала особо высокой защиты от радиации. Увеличена и площадь солнечных батарей.

- России необходимо наращивать орбитальную группировку метеоспутников, чтобы не зависеть от западной информации в прогнозировании погоды, - сказал в эфире "Роскосмос ТВ" на YouTube директор НИЦ "Планета" Василий Асмус. По словам ученого, сейчас у нас нет всепогодной метеорологической информации, которая не зависит ни от времени суток, ни от наличия облачности. "Кроме того, безусловно нужна, и мы планируем запуск в этом году первых двух спутников, группировка из пяти спутников, которые будут следить за космической погодой, за состоянием ионосферы", - подчеркнул специалист.

Справка "РГ"

Сейчас у России три спутника "Метеор-М" и два "Электро-Л", предназначенные непосредственно для мониторинга погоды. Чрезвычайные ситуации отслеживают пять спутников "Канопус-В".

С 2021 по 2025 год "Роскосмос" планирует запустить шесть метеоспутников серии "Метеор-М" и "Электро-Л".