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28.02.2021 17:25
Рубрика: Власть

Служба авиабезопасности сможет применять силу к дебоширам на борту

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, который детализирует виды запрещенного поведения на борту самолета. Отказ выполнять требования экипажа может стать поводом для применения к пассажиру строгих мер. А полномочия применять силу к пассажирам-нарушителям без предупреждения и предварительного разрешения командира экипажа получат сотрудники служб безопасности на борту самолета.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что документ предлагает ратифицировать Монреальский протокол 2014 года, который внес коррективы в "Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов".

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"Протокол содержит положения, предоставляющие юридическую основу для борьбы с недисциплинированными пассажирами. Среди нововведений: детально прописываются виды запрещенного поведения на борту. Это физическое нападение на члена экипажа или угроза совершить такое нападение, а также отказ выполнять законные указания, данные командиром воздушного судна или от его имени в целях обеспечения безопасности воздушного судна. Важно, что протокол вносит в конвенцию нормы о полномочиях сотрудников служб безопасности на борту самолета. Они будут вправе принять разумные превентивные меры без разрешения командира экипажа для предотвращения преступлений", - пояснил Владимир Груздев.

Он отметил, что в некоторых странах существуют службы воздушных маршалов, входящих в государственную систему правоохранительных органов. Среди их задач: обеспечение безопасности на пассажирских авиарейсах. В России подобной службы нет.

"Согласно документу, за действия, предпринятые в соответствии с конвенцией, любой член экипажа, включая командира воздушного судна и сотрудника службы безопасности на борту - не несут ответственности при судебном разбирательстве по поводу обращения с лицом, в отношении которого были предприняты такие действия. Иными словами, командир экипажа не будет отвечать за применение ограничительных мер к лицу, нарушающему правила поведения на борту", - рассказал Владимир Груздев.

Власть Безопасность

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