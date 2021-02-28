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Рубрика: Общество

Советники по онкологии ускорят появление в обороте новых лекарств

Текст: Татьяна Ткачёва
Компаниям остро потребовались советники по онкологии, неврологии и редким заболеваниям, рассказали "Российской газете" в международной рекрутинговой компании Hays. Часть процессов по регистрации фармацевтических препаратов на фоне коронакризиса была заморожена или отложена. Теперь эта работа будет набирать обороты и понадобятся специалисты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поэтому топовые вакансии в области медицины и фармацевтики еще в 2020 году, по данным рекрутеров, были отданы медицинским советникам по онкологии, неврологии, гематологии и редким заболеваниям. Компании, которые ранее не включали в свой портфель препараты этих направлений, начинают выводить их на российский рынок.

Фото: Сергей Николаев/РГ
О новых методах в лечении онкологических заболеваний

Ценятся также специалисты с опытом регистрации лекарств в ЕАЭС и менеджеры по фармаконадзору в этой зоне. Все более востребованными становятся кандидаты, компетентные в разных областях обеспечения качества, включая опыт ввода лекарственных препаратов в гражданское обращение.

Основным фактором, влияющим на фармбизнес в последние годы, в Hays назвали переход на правила Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Поскольку переход регистрации с национальной на евразийскую продлится до 2025 года, данный тренд сохранится, - прогнозирует консультант направления Healthcare&Regulatory Affair Наталья Ковалевич. - Ранее часть компаний отложила старт регистрации препаратов в ЕАЭС на 2021 год".

Штат медицинских советников (MSL-менеджеров) продолжает увеличиваться. "Спрос на опытных экспертов существенно превышает предложение. Поэтому многие компании решили рассматривать кандидатов из смежных отделов (продаж, клинических исследований), а также специалистов, не имеющих опыта работы в бизнесе. Фокусными направлениями остаются онкология и редкие заболевания", - сообщила консультант направления LifeSciences Екатерина Голубева.

На большинстве позиций на рынке Medical Affairs заработные платы повысились только на уровень индексации. Но медицинских советников, в связи с дефицитом соискателей, компании готовы перекупать.

Свердловские онкологи удостоены народных наград

- В 2021 году, безусловно, медицинский отдел останется востребованным, мы не видим предпосылок для сокращения сотрудников, - отметила старший консультант направления Life Sciences Анастасия Осипова. - Усиление и расширение штата продолжится в области редких заболеваний. В других направлениях вакантные должности будут появляться скорее на замену.

Работодатели сегодня также очень ценят специалистов по безопасности медицинских изделий (такие кандидаты довольно редки). И тех, кто способен разобраться с проблемами, вызванными переходом к обязательной маркировке препаратов. От кандидатов ждут гибкости, инициативности, ориентации на результат и способности быстро реагировать на внешние изменения. Несомненно, значимым стало умение выстраивать и поддерживать взаимоотношения с экспертами на расстоянии, добавили в Hays.

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