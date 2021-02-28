Танцоры Синицина и Кацалапов победили в финале Кубка России

Действующие чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в финале Кубка России по фигурному катанию, который завершился в Москве.

Синицина - Кацалапов были лидерами как в ритм-танце, так и в произвольном. Они заняли итоговое первое место с общим результатом 223,12 балла. Вторую сумму баллов набрали Аннабель Морозова и Андрей Багин (202,29), тройку призеров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко (163,81).

Отметим, что этот сезон для победителей получился непростым. Виктория и Никита выступали лишь на третьем старте. На этапе Кубка России ученики Александра Жулина откатали только ритм-танец и вынуждены были сняться с соревнований из-за травмы колена у партнерши. Синицина и Кацалапов выиграли московский этап Гран-при, но переболели коронавирусом и пропустили последующие турниры, в том числе чемпионат России.