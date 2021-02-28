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28.02.2021 14:30
Рубрика: Спорт

Тренеру "Алании" грозит до двух лет дисквалификации за драку после матча

Текст: Артур Нанян

Главному тренеру "Алании" Спартаку Гогниеву грозит длительная дисквалификация за стычку с арбитром после матча 27-го тура ФНЛ против "Томи" (2:3).

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
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Команда из Владикавказа играла с 40-й минуты в меньшинстве. Однако она вела в счете 2:1, но уже в концовке пропустила два мяча.

После финального свистка футболисты устроили массовую драку, в которой принимали участие наставники "Алании" и "Томи" - Спартак Гогниев и Александр Кержаков. Спартак пошел в жесткий стык с рефери и даже попал ему в рукой живот. В результате Гогниев получил красную карточку.

Как сообщили championat.com в пресс-службе ФНЛ, "судья матча и делегат отразили инцидент в протоколе". "Все материалы, включая видеозапись матча, будут переданы ФНЛ и КДК".

Спорт Футбол Игроки и тренеры

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