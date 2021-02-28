Туктамышева: На чемпионате мира буду кайфовать

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, ставшая четвертой в финале Кубка России, но показавшая лучший результат из фигуристок, претендовавших на путевку на чемпионат мира в Стокгольме, прокомментировала свое потенциальное участие в ЧМ.

- Конечно, я рассчитывала попасть на чемпионат мира. В этом сезоне после чемпионата России было больше шансов, поэтому я работала на это, - призналась Туктамышева журналистам. - Я так давно не была на чемпионатах мира, что просто буду кайфовать и получать удовольствие от того, что я там нахожусь. Не хочу ставить перед собой какие-то цели в плане места. Хочу классно подготовиться и использовать этот шанс для того, чтобы показать программы не только в России, но и в мире.

Напомним, что место в сборной себе гарантировала только чемпионка России Анна Щербакова. На поездку в Швецию также претендует Александра Трусова. Обе фигуристки пропускали финал Кубка России. Щербакова восстанавливается после перенесенного коронавируса, Трусова залечивает травму ноги.

Официальный состав команды Федерация фигурного катания на коньках России назовет в понедельник после заседания тренерского совета.