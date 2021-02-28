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28.02.2021 18:32
Рубрика: В мире

Турция продлила требование о въезде с отрицательным тестом на коронавирус

Текст: Константин Волков

Минздрав Турции продлил до апреля требование об обязательном наличии у въезжающих в страну отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, хотя ранее ожидалось, что это условие будет действовать до 1 марта. О продлении заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Фото: iStock
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По ее словам, турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines разослал партнерам официальное письмо, в котором сказано, что "Министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии теста-справки Negative SARS-Cov-2 PCR для пассажиров старше 6 лет, прибывающих в Турцию до 31 марта 2021 года". Тест теперь, по словам главы АТОР, можно сдавать не ранее, чем за 72 часа до планируемого вылета, а не до прибытия в страну, как было ранее.

При этом для тех, кто летит транзитом через турецкие аэропорты в третьи страны, справка для пересадки не требуется, однако она нужна, если пассажир решит выйти в город.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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