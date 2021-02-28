Умер мэр Загреба Милан Бандич

На 66 году жизни от последствий сердечного приступа скончался большой друг России - мэр Загреба Милан Бандич, который в 2018 году в Кремле из рук Владимира Путина получил по праву заслуженную им высокую российскую награду - Орден Дружбы. Хорват также имел звание "Почетного гражданина Беслана", стал кавалером медали "Во Славу Осетии".

Бандич не скрывал того, что является "другом россиян, другом детей из Беслана, которые 14 лет подряд отдыхают у нас в Нови-Винодлске".

Мэр Загреба считал, что "между Россией и Хорватией прекрасные отношения". "Мы гордимся тем, что хорваты, русские и все остальные национальности, населяющие Российскую Федерацию, дружат друг с другом. Мы вместе прошли через невероятные испытания. История дружбы СССР и Югославии, России и новых государств, возникших на базе СФРЮ, полна примеров взаимного доверия. Эти прекрасные отношения сохраняются и сегодня", - указывал он.