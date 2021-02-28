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Рубрика: В мире

Уоррен Баффет предупредил, что ажиотаж вокруг акций со временем утихнет

Текст: Андрей Васильев
Фото: AP Photo/Nati Harnik Фото: AP Photo/Nati Harnik
Фото: AP Photo/Nati Harnik

Известный американский миллиардер Уоррен Баффет направил ежегодное послание акционерам своей компании Berkshire Hathaway, в котором предупредил, что ажиотаж вокруг быстро растущих акций "со временем утихает".

Фото: AP Photo/Nati Harnik
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Баффет написал, как может легко "улетучиться ажиотаж вокруг горячих акций", напомнив биржевым трейдерам, что их комиссионные за транзакции "пополняют только казну Уолл-стрит", сообщает издание Business Insider. Он также посетовал на перспективы вложения инвесторов в облигации и признался, что переплатил за акции Precision Castparts в 2016 году. "Сегодня, когда большая часть финансов, средств массовой информации, правительств и технологий расположена в прибрежных районах, легко упустить из виду многие чудеса, происходящие в средней Америке", - написал Баффет в своем письме. В 2016 году Berkshire приобрела компанию из Портленда, Precision Castparts, производителя деталей для аэрокосмических и оборонных компаний, за 37,2 миллиарда долларов. "Я слишком много заплатил", - констатировал миллиардер.

Он признался инвесторам в своем письме, что совершенная им ошибка привела к убыткам в размере 11 миллиардов долларов в 2020 году. Однако, как отмечает Fox Business, рост фондового рынка в последнее время увеличил чистую прибыль компании примерно на 23% до 35,84 миллиарда долларов.

Состояние самого 90-летнего Баффета оценивается в 92,7 миллиарда долларов. Он считается одним из самых крупных инвесторов в истории США.

В мире США Экономика Макроэкономика Персона: Уоррен Баффет

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