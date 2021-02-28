Уоррен Баффет предупредил, что ажиотаж вокруг акций со временем утихнет

Известный американский миллиардер Уоррен Баффет направил ежегодное послание акционерам своей компании Berkshire Hathaway, в котором предупредил, что ажиотаж вокруг быстро растущих акций "со временем утихает".

Баффет написал, как может легко "улетучиться ажиотаж вокруг горячих акций", напомнив биржевым трейдерам, что их комиссионные за транзакции "пополняют только казну Уолл-стрит", сообщает издание Business Insider. Он также посетовал на перспективы вложения инвесторов в облигации и признался, что переплатил за акции Precision Castparts в 2016 году. "Сегодня, когда большая часть финансов, средств массовой информации, правительств и технологий расположена в прибрежных районах, легко упустить из виду многие чудеса, происходящие в средней Америке", - написал Баффет в своем письме. В 2016 году Berkshire приобрела компанию из Портленда, Precision Castparts, производителя деталей для аэрокосмических и оборонных компаний, за 37,2 миллиарда долларов. "Я слишком много заплатил", - констатировал миллиардер.

Он признался инвесторам в своем письме, что совершенная им ошибка привела к убыткам в размере 11 миллиардов долларов в 2020 году. Однако, как отмечает Fox Business, рост фондового рынка в последнее время увеличил чистую прибыль компании примерно на 23% до 35,84 миллиарда долларов.

Состояние самого 90-летнего Баффета оценивается в 92,7 миллиарда долларов. Он считается одним из самых крупных инвесторов в истории США.