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28.02.2021 22:57
Рубрика: В мире

Гигант поплыл

В Антарктиде откололся огромный айсберг
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8393)
В Антарктиде от ледника Бранта откололся айсберг площадью около 1270 кв. км. Это сопоставимо с площадью Санкт-Петербурга. Гигант отправился в свободное плавание, и куда его оно приведет, сейчас не знает даже наука. Если еще 30 лет назад отрыв каждого айсберга был для Антарктиды знаменательным событием , то сейчас они стали почти обыденностью. Континент трещит по швам. Он начал быстро разрушаться после 90-х годов. Если к началу 2000-х континент терял ежегодно 50 миллиардов тонн льда, то в 2018 году - около 250 миллиардов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: usicecenter.gov
Фото: в Южной Атлантике начал разрушаться огромный айсберг

Вклад Антарктиды в рост уровня океана за 40 лет составил примерно 1,5 сантиметра. В 2019 году от ледника Эймери откололся айсберг массой 315 млрд тонн, его размер - 1636 кв. км. Одним из "чемпионов" за всю историю наблюдений стал отколовшийся в 2017 году от ледника Ларсена айсберг площадью около шести тысяч кв. км. Ученые с тревогой следят за поведением других ледников. Пока подъем воды из-за таяния Антарктиды небольшой, примерно 0,25 сантиметра в год. Но ситуация может резко измениться, если таяние доберется до других областей континента, в частности, ледника Туэйтса. Он способен уже в этом веке поднять уровень океана сразу на 3,5 сантиметра. Что подхлестнет глобальное потепление, которое угрожает Земле.

В мире Антарктида Общество Природа

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