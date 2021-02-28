В Антарктиде от ледника Бранта откололся айсберг площадью около 1270 кв. км. Это сопоставимо с площадью Санкт-Петербурга. Гигант отправился в свободное плавание, и куда его оно приведет, сейчас не знает даже наука. Если еще 30 лет назад отрыв каждого айсберга был для Антарктиды знаменательным событием , то сейчас они стали почти обыденностью. Континент трещит по швам. Он начал быстро разрушаться после 90-х годов. Если к началу 2000-х континент терял ежегодно 50 миллиардов тонн льда, то в 2018 году - около 250 миллиардов.

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