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28.02.2021 12:03
Рубрика: Экономика

В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир"

Текст: Иван Черноусов

Владельцы техники Apple смогут с конца апреля подключить карты "Мир" к мобильному кошельку Apple Pay.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году

Пока карту "Мир" можно привязывать только к смартфонам на операционной системе Android через Samsung Pay и Mir Pay.

27 апреля национальная платежная система "Мир" предоставит банкам возможность добавлять карты в сервис бесконтактной оплаты. Данную информацию изданию РБК подтвердили два источника на платежном рынке.

"ПС "Мир" продолжает развивать платформу мобильных платежей. <...> Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay", - сообщается в документе.

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