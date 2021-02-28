В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир"

Владельцы техники Apple смогут с конца апреля подключить карты "Мир" к мобильному кошельку Apple Pay.

Пока карту "Мир" можно привязывать только к смартфонам на операционной системе Android через Samsung Pay и Mir Pay.

27 апреля национальная платежная система "Мир" предоставит банкам возможность добавлять карты в сервис бесконтактной оплаты. Данную информацию изданию РБК подтвердили два источника на платежном рынке.

"ПС "Мир" продолжает развивать платформу мобильных платежей. <...> Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay", - сообщается в документе.