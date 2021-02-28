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Текст:   Марина Трубилина 
20:05 28.02.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8393)

Потенциал снижения ставок по ипотеке исчерпан

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в январе еще немного снизилась - до 7,23%, сообщает Банк России. На этом уровне ставка колеблется с мая, ниже она была лишь в августе - 7,16%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
ЦБ: Средний срок выданной в январе ипотеки составил почти 19 лет

На первичном рынке ставка в январе составляла 5,86%, отмечают в ДОМ.РФ. Потенциал дальнейшего снижения ставок в рыночном сегменте практически исчерпан, более того, с учетом политики ЦБ рынок ожидает возможное повышение ставок, отмечает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Доходность пятилетних ОФЗ (основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 процентного пункта, указывает Гольдберг.

Тем не менее есть резервы для сокращения издержек ипотечных кредиторов, которые повлияют и на стоимость ипотеки для граждан, считает эксперт. Системными мерами должны стать развитие рынка ипотечных облигаций, скорейшее внедрение электронной закладной и полный перевод процесса выдачи ипотеки в электронный вид.

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