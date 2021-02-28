В Евросоюзе договорились о разработке сертификатов вакцинации

Так называемые "ковид-паспорта" появятся в Евросоюзе не раньше чем через три месяца. Столько времени понадобится 27 странам, чтобы "согласовать все технические детали". Об этом договорились участники виртуального саммита ЕС, посвященного борьбе с пандемией. Правда, им пока не удалось прийти к единому мнению о том, будут ли сертификаты вакцинации от коронавируса непременным условием для свободного передвижения внутри Шенгенской зоны.

Именно такую концепцию с самого начала предлагал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он и вынес тему "ковид-паспортов" на обсуждение коллег при активной поддержке Болгарии, Греции и других стран, для которых жизненно важно возродить туристический сезон хотя бы к лету. В этом "лагере" настаивали на самом радикальном варианте: предоставить всяческие привилегии, в том числе на въезд, всем, кто сделал прививку от "короны". Однако по итогам саммита никакого политического решения о том, что подразумевать под привилегиями и как вообще вся эта система должна работать, принято не было. Как признал глава Европейского совета Шарль Мишель, вопрос о сфере применения сертификатов, скорее всего, останется в компетенции национальных государств. Собственно, всем, кто сделал укол (по данным главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, это чуть больше 6 процентов населения ЕС), уже сейчас выдаются документы о вакцинации. Другое дело, что странам предстоит договориться об их взаимном признании. Возможно, в электронную базу будут вноситься данные об уровне антител не только привившихся, но и переболевших COVID-19. При этом, по словам Мишеля, все остальные категории граждан "не должны подвергаться дискриминации".

В Германии, которая с самого начала с осторожностью отнеслась к идее "ковид-паспортов", реакция на итоги саммита была сдержанной. Ангела Меркель признала, что никакой ясности об условиях возобновления туристических поездок не прибавилось. "Пока привился очень небольшой процент населения, вопрос о преимуществах не представляет собой проблемы. В будущем он встанет более остро", - подчеркнула канцлер, которую цитирует телеканал ZDF. Вместе с тем Меркель не исключила, что только наличие дополнительной информации о здоровье туриста станет "основанием для въезда на территорию ЕС из третьих стран".

Между тем Израиль с его новой системой "зеленых паспортов" выразил готовность сотрудничать с европейцами. Правительства Греции и Кипра уже заключили с кабмином Биньямина Нетаньяху соглашения, по которым израильтянам с апреля разрешат приезжать на местные курорты при наличии справки о прививке. В самом Израиле граждане, сделавшие заветный укол, с воскресенья получили право посещать театры, фитнес-центры и спортивные мероприятия - в отличие от всех остальных жителей, которых начали пускать только в кафе.

В Италии с приходом нового премьера Марио Драги и с началом массовой вакцинации населения все больше ассоциаций и институций стали высказываться в пользу введения вакцинных паспортов. Поскольку экономика Италии находится в прямой зависимости от зарубежных туристов (весь сектор занимает 13 процентов от ВВП), за ковидные паспорта ратуют все структуры, имеющие прямое или косвенное отношение к индустрии, которая из-за пандемии оказалась в буквальном смысле на грани выживания. К числу сторонников принадлежат, в частности, Enit (национальный туристический офис) и ассоциация отельеров Италии.

Во Франции вокруг проблемы паспортов вакцинации будет сломано еще немало копий. К идее европейских сертификатов здесь отнеслись со всей осторожностью, о чем не преминул высказаться президент Эмманюэль Макрон. Суть его позиции в том, что в принципе такие сертификаты для перемещений из одной страны ЕС в другую можно было бы разработать, но пока на этом пути есть серьезные преграды. Какие? В первую очередь недостаточный уровень вакцинации населения. "Я не соглашусь с таким положением вещей, когда въезд в то или иное соседнее государство будет зависеть от наличия сертификата. Ведь у нас молодежь получит возможность вакцинироваться в лучшем случае не раньше конца июня - начала июля этого года", - заявил глава Пятой республики. На первом этапе, по мнению Макрона, стоило бы подумать о "стратегии на основе антиковидного тестирования и других методов". При этом он считает, что нельзя действовать вразнобой, а утвердить "единые для Евросоюза принципы сертификации".

Пока не ясно, будут ли владельцы ковид-паспортов обладать привилегиями, в том числе в плане туризма

В самой Франции в ближайшие месяцы в случае снятия ограничительных мер может появиться так называемый "санитарный пропуск", который позволит гражданам посещать рестораны, музеи, кинотеатры. Пока он не будет связан с вакцинацией. В пропуске будут сведения об иммунитете, выработанном людьми после COVID-19, наличии свежих отрицательных ПЦР-тестов и другие.

И еще

Три вопроса на паспортном контроле

В российском правительстве придерживаются прежней позиции, которую раньше озвучила вице-премьер Татьяна Голикова: введение паспортов иммунизации в настоящий момент нецелесообразно.

Комментировать сейчас что-либо рано, ведь в ЕС нет пока более-менее внятных проектировок, которые бы ответили на вопрос "как это будет"? Точнее, не на один вопрос, а сразу на комплекс вопросов.

Первое. Если вакцинация даст "зеленый свет" на въезд в ЕС, то надо договариваться, как разрешение оформлять. Оно должно быть единым для всех государств, и техническое решение - очевидно, цифровое - тоже одинаковым. Второе. Прививки можно делать не всем. Не зря же в инструкции к каждой вакцине есть раздел "противопоказания". Их нельзя, например, применять у беременных и детей. Для таких, скорее всего, сохранят тесты перед вылетом и по прилете, тогда паспорта вакцинации станут просто дополнительным инструментом, облегчающим путешествие. Третье. В мире разрабатывается более сотни вакцин против COVID-19, уже используемых или готовых выйти на рынок вот-вот - более десятка. Какие из них будут "признаны" "правильными" и "подходящими"? Кто и как будет принимать решение? И это не все вопросы.

Поэтому по сути подготовка к возможной международной "паспортизации" в России уже идет. Это и формирование регистра привитых с выдачей QR-кода, и намерения добиться международного признания всех трех наших вакцин. Не зря же "Спутник V" зарегистрирован уже почти в 40 странах, включая Венгрию и Сербию. Шаг в Европу сделан.

Кроме того, РФПИ договорился с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) о сотрудничестве в разработке технологических решений, которые поддержат восстановление международных авиаперевозок. IATA разрабатывает мобильное приложение IATA Travel Pass для пассажиров. А РФПИ, как сообщили в фонде, "изучает проект по созданию цифрового продукта, который позволит учитывать результаты тестирования на коронавирус в России и другой ключевой информации медицинского характера для международных авиаперелетов".

Подготовила Ирина Невинная

Право

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова полагает, что правительства различных стран неизбежно будут внедрять цифровое ID, к которому будет привязана биометрическая информация.

"Вопрос о внедрении цифровой системы, в которой будет храниться информация о результатах тестов на коронавирус или о вакцинации граждан, активно обсуждается странами с самого начала пандемии ", - говорит она.

По ее словам, с декабря крупнейшие авиакомпании США и Европы вместо справок о коронавирусе принимают QR-коды в специальном приложении CommonPass. Всего в проекте участвуют 26 государств, в том числе и Россия. Позже в программу добавят сведения о вакцинации, и, возможно, они будут обязательными для полетов.

"Не все придерживаются мнения о целесообразности внедрения системы внутри страны, в том числе биологи отмечают, что прививочные паспорта не помогут в профилактике распространения коронавируса, так как даже прошедший вакцинацию человек может являться переносчиком инфекции", - говорит Мария Спиридонова.

Подготовил Владислав Куликов