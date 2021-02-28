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Рубрика: Экономика

В каком диапазоне курс рубля проведет весь март

Текст: Георгий Панин
Последняя неделя календарной зимы завершилась умеренным ослаблением рубля. Возврату к максимумам с начала года помешали очередные напоминания о предстоящем расширении санкций, а также резкий скачок доходностей на рынке госдолга США.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", описал ситуацию, которая ожидает рубль в марте:

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Почему цены на углеводороды растут, а курс российской валюты падает

- Геополитика и динамика доходностей гособлигаций США продолжат играть роль основных драйверов внутреннего валютного рынка в начале марта, отмечает эксперт.

У игроков при определенном стечении обстоятельств может возникнуть вопрос, насколько текущие значения российской валюты корректно отражают риски дальнейшего ухудшения отношений со странами Запада. Реагировать они будут на новые персональные санкции Евросоюза, которые, впрочем, могут и не станут сюрпризом для инвесторов. В СМИ уже появился список тех, на кого они будут распространяться. В зоне внимания игроков будет и ситуация на юго-востоке Украины, где потенциально возможно обострение.

В понедельник внутренний валютный рынок также отразит реакцию мировых рынков на вступление в финальную фазу процесса принятия Конгрессом США пакета стимулов объемом в 1,9 триллиона долларов. В минувшую пятницу прошло голосование в Палате представителей, на следующей неделе - ожидается в Сенате. Если после этого нормализация на долговом рынке США будет носить краткосрочный характер или же ее вовсе не последует, то на рынке может усилиться бегство от риска. Оно станет дополнительным фактором давления на рубль.

Также в понедельник в отсутствие негативных новостей он может предпринять новую попытку укрепления к середине сформировавшихся диапазонов в 88,5-91 рубля против евро и 73-75 рублей против доллара. Однако в дальнейшем можно ожидать перехода инициативы к покупателям иностранной валюты, которые постараются вернуть курсы к верхним границам обозначенных диапазонов.

Обнадеживающая динамика индексов деловой активности в понедельник-среду и стабильность ситуации на американском рынке труда в пятницу могут указать на продолжение восстановления мировой экономики. Что может оставить в силе тревогу в отношении роста инфляции и процентных ставок, которые отражают инфляционные ожидания.

Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости
Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Рубль может провести весь март в диапазоне в 88,5-91 рубля против евро и 73-75 рублей против доллара. Текущие цены на нефть и хорошая сезонность платежного баланса будут ограничивать желание толкать рубль на более низкие уровни.

На запланированной на 3 марта встрече мониторингового комитета члены ОПЕК+ могут рассмотреть такой вариант: с апреля увеличить добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки с апреля. Саудовская Аравия и ее партнеры могут не продлить текущие добровольные ограничения производства черного золота. Однако в марте они будут еще действовать, что ограничит потенциал снижения нефтяных котировок. А значит, сохранит высокую недооценку рубля, которая выступит буфером для санкционных рисков. Они во многом уже отражены в его курсе.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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