Киргизии необходимы инвестиции, и главные надежды в этом плане Бишкек возлагает на Москву. В ближайшее время страна разработает новые законы для бизнеса, нацеленные на защиту инвесторов. "Сразу после проведения конституционной реформы (референдум по внесению изменений в конституцию намечен на 11 апреля. - "РГ") мы намерены разработать комплекс мер по защите инвесторов", - заявил президент страны Садыр Жапаров на встрече в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как рассказал директор недавно созданного Агентства по продвижению и защите инвестиций Киргизской Республики Алмамбет Шыкмаматов, уже запланировано создание нацпрограммы по привлечению инвестиций в Киргизию. Также в стране будет разработан инвестиционный кодекс, и особое внимание там станут уделять стратегическим инвесторам. Кроме того, на киргизском фондовом рынке, который сегодня практически законсервирован, планируется выпуск ценных бумаг под конкретные инвестпроекты.

Киргизская делегация привезла список из 21 проекта, которые могут быть интересны для инвесторов из России. На первом месте в нем - энергетика. Это Камбаратинская ГЭС мощностью 1860 МВт и стоимостью 2,869 млрд долл., Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС (1305 МВт и 3,3 млрд долл.), а также еще несколько проектов, сопоставимых по требуемым вложениям.

Однако, как отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко, для того, чтобы энергетические проекты стали привлекательными, надо регулировать тарифную политику, поскольку нынешние расценки на электроэнергию в Киргизии достаточно низкие, а инвестор должен понимать отдачу. Жапаров ответил, что вопрос тарифов скоро будет рассматриваться. Сегодня себестоимость киловатт-часа в Киргизии в два раза выше, чем его цена для населения.

Киргизия предлагает российскому бизнесу вложиться в 21 проект

Также Киргизия предлагает вложиться в индустриально-торговый логистический комплекс (276 млн долл.), который включает таможенный контроль и предназначен для торговли как с партнерами по ЕАЭС, так и с другими странами. Кроме того, есть ряд дорожных проектов стоимостью 25-600 млн долл.

Как отметил глава РСПП Александр Шохин, Россия и Киргизия - стратегические партнеры. И хотя в 2020 году приток российских инвестиций в Киргизию составит, по всей видимости, менее 20 млн долл., что связано в том числе и с пандемией, "есть возможности для развития отношений и совместного укрепления на рынках третьих стран". В том числе речь идет о выходе на площадки ШОС и БРИКС.

Однако для развития инвестиционного сотрудничества требуется, по словам российских участников встречи, создание в Киргизии благоприятных условий. Речь идет о преференциях для российских компаний, размещающих производство в Киргизии, о гарантиях вложений со стороны государства, о выстраивании тарифной политики. Как заявил президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев, в ближайшее время будет разработана "дорожная карта" экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

При этом Бишкек ведет переговоры не только с Россией, рассказал "РГ" Ибраев, но и с соседними странами, и с Евросоюзом. Однако, подчеркнул он, Россия остается ключевым партнером Киргизии, и все международные экономические проекты страны рассчитаны в первую очередь на участие РФ.