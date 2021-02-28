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Рубрика: Экономика

Вклад по-соседски

Киргизия ждет инвестиций из России
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8393)
Киргизии необходимы инвестиции, и главные надежды в этом плане Бишкек возлагает на Москву. В ближайшее время страна разработает новые законы для бизнеса, нацеленные на защиту инвесторов. "Сразу после проведения конституционной реформы (референдум по внесению изменений в конституцию намечен на 11 апреля. - "РГ") мы намерены разработать комплекс мер по защите инвесторов", - заявил президент страны Садыр Жапаров на встрече в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как рассказал директор недавно созданного Агентства по продвижению и защите инвестиций Киргизской Республики Алмамбет Шыкмаматов, уже запланировано создание нацпрограммы по привлечению инвестиций в Киргизию. Также в стране будет разработан инвестиционный кодекс, и особое внимание там станут уделять стратегическим инвесторам. Кроме того, на киргизском фондовом рынке, который сегодня практически законсервирован, планируется выпуск ценных бумаг под конкретные инвестпроекты.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Киргизская делегация привезла список из 21 проекта, которые могут быть интересны для инвесторов из России. На первом месте в нем - энергетика. Это Камбаратинская ГЭС мощностью 1860 МВт и стоимостью 2,869 млрд долл., Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС (1305 МВт и 3,3 млрд долл.), а также еще несколько проектов, сопоставимых по требуемым вложениям.

Однако, как отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко, для того, чтобы энергетические проекты стали привлекательными, надо регулировать тарифную политику, поскольку нынешние расценки на электроэнергию в Киргизии достаточно низкие, а инвестор должен понимать отдачу. Жапаров ответил, что вопрос тарифов скоро будет рассматриваться. Сегодня себестоимость киловатт-часа в Киргизии в два раза выше, чем его цена для населения.

Киргизия предлагает российскому бизнесу вложиться в 21 проект

Также Киргизия предлагает вложиться в индустриально-торговый логистический комплекс (276 млн долл.), который включает таможенный контроль и предназначен для торговли как с партнерами по ЕАЭС, так и с другими странами. Кроме того, есть ряд дорожных проектов стоимостью 25-600 млн долл.

Фото: Пресс-служба президента КР
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Как отметил глава РСПП Александр Шохин, Россия и Киргизия - стратегические партнеры. И хотя в 2020 году приток российских инвестиций в Киргизию составит, по всей видимости, менее 20 млн долл., что связано в том числе и с пандемией, "есть возможности для развития отношений и совместного укрепления на рынках третьих стран". В том числе речь идет о выходе на площадки ШОС и БРИКС.

Однако для развития инвестиционного сотрудничества требуется, по словам российских участников встречи, создание в Киргизии благоприятных условий. Речь идет о преференциях для российских компаний, размещающих производство в Киргизии, о гарантиях вложений со стороны государства, о выстраивании тарифной политики. Как заявил президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев, в ближайшее время будет разработана "дорожная карта" экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

При этом Бишкек ведет переговоры не только с Россией, рассказал "РГ" Ибраев, но и с соседними странами, и с Евросоюзом. Однако, подчеркнул он, Россия остается ключевым партнером Киргизии, и все международные экономические проекты страны рассчитаны в первую очередь на участие РФ.

Экономика Бизнес В мире экс-СССР Киргизия

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