В Китае вживили искусственное сердце на основе космических технологий

"Я чувствую себя намного лучше. Раньше я с трудом мог подняться с кровати, а теперь я могу жить как ни в чем не бывало с этим маленьким устройством", - поделился 30-летний пациент по фамилии Ли. Мужчине имплантировали искусственное сердце 13 января, послеоперационная реабилитация заняла около двух месяцев. Ли страдал от одышки и болей в груди с 2019 года. Он с нетерпением ждал пересадки сердца, но донора все не было. Из-за лишнего веса он оказался в критическом состоянии, однако на помощь пришла новая разработка китайских ученых.
Устройство HeartCon было разработано технологической компанией, осуществляющей свою деятельность под эгидой Китайской академии ракетоносителей, ведущего производителя космических аппаратов в КНР. Сюй Цзянь, главный инженер HeartCon, объяснил China Daily, что искусственное сердце работает как сервомеханизм ракеты, который приводится в действие гидравлическим насосом. Перед имплантацией HeartCon через живот пациента проводят крошечные провода, которые подключаются к контроллеру и двум внешним батареям. Заряда каждой батареи хватает на 10 часов. Пациенту также предоставляется специальный набор для душа, для того чтобы устройство не намокало во время водных процедур.
В Китае насчитывается около 16 миллионов человек в возрасте старше 35 лет, страдающих от сердечной недостаточности. Медикаментозное лечение этого распространенного заболевания на поздних стадиях неэффективно, в этом случае необходима трансплантация сердца. В Китае существует острая нехватка доноров, и до недавних пор многие пациенты умирали в ожидании пересадки сердца.
"Искусственное сердце является весьма многообещающей разработкой для продления жизни пациентов, находящихся на поздних стадиях сердечной недостаточности", - отметил Ань Ци, главный кардиохирург больницы Западно-Китайского университета Сычуани.