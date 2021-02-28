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28.02.2021 20:36
Рубрика: В мире

В Китае вживили искусственное сердце на основе космических технологий

Текст: Анна Игнатенко
Из больницы Западно-Китайского университета Сычуани выписали мужчину, которому заменили больное сердце на искусственное, сообщает China Daily. Устройство HeartCon представляет собой небольшой насос для перекачивания крови, разработанный по китайской аэрокосмической технологии. Искусственное сердце весит всего 180 граммов и позволяет значительно облегчать симптомы сердечной недостаточности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Я чувствую себя намного лучше. Раньше я с трудом мог подняться с кровати, а теперь я могу жить как ни в чем не бывало с этим маленьким устройством", - поделился 30-летний пациент по фамилии Ли. Мужчине имплантировали искусственное сердце 13 января, послеоперационная реабилитация заняла около двух месяцев. Ли страдал от одышки и болей в груди с 2019 года. Он с нетерпением ждал пересадки сердца, но донора все не было. Из-за лишнего веса он оказался в критическом состоянии, однако на помощь пришла новая разработка китайских ученых.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Устройство HeartCon было разработано технологической компанией, осуществляющей свою деятельность под эгидой Китайской академии ракетоносителей, ведущего производителя космических аппаратов в КНР. Сюй Цзянь, главный инженер HeartCon, объяснил China Daily, что искусственное сердце работает как сервомеханизм ракеты, который приводится в действие гидравлическим насосом. Перед имплантацией HeartCon через живот пациента проводят крошечные провода, которые подключаются к контроллеру и двум внешним батареям. Заряда каждой батареи хватает на 10 часов. Пациенту также предоставляется специальный набор для душа, для того чтобы устройство не намокало во время водных процедур.

В Китае насчитывается около 16 миллионов человек в возрасте старше 35 лет, страдающих от сердечной недостаточности. Медикаментозное лечение этого распространенного заболевания на поздних стадиях неэффективно, в этом случае необходима трансплантация сердца. В Китае существует острая нехватка доноров, и до недавних пор многие пациенты умирали в ожидании пересадки сердца.

"Искусственное сердце является весьма многообещающей разработкой для продления жизни пациентов, находящихся на поздних стадиях сердечной недостаточности", - отметил Ань Ци, главный кардиохирург больницы Западно-Китайского университета Сычуани.

В мире Восточная Азия Китай Общество Наука

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