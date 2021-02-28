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28.02.2021 23:34
Рубрика: Экономика

В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным"

Текст: Татьяна Карабут

Аналитика о влиянии роста цен на продукты в России, которую представил сегодня Bloomberg, носит спекулятивный характер, считают в Минэкономразвития.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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"Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние. Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах", - пояснили в ведомстве.

Ранее в аналитике Bloomberg был сделан вывод о том, что воздействие роста цен на продукты будет непропорциональным в разных странах мира. В издании напоминают: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, в январе рост цен на продовольствие достиг шестилетнего максимума. И последствия роста цен на продукты будут длиться дольше, чем пандемия. Наиболее резонансными они будут в крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, считает агентство. Это одни из самых густонаселенных мест на планете, где расходы на продовольствие составляют большую часть. В числе таких стран издание называет Россию, Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию.

Воспоминания о резком росте цен и пустых полках после распада Советского Союза до сих пор живы у многих россиян, пишет Bloomberg. Издание напоминает, что мировой экспортер пшеницы №1, Россия в последнее время ввела тарифы и квоты, призванные ограничить продажи за рубежом и снизить внутренние цены. Крупнейшие российские ритейлеры также заморозили некоторые цены на продовольствие. "Но такие ограничения могут привести к обратным последствиям и в конечном итоге вызвать общую инфляцию", - считает издание.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Цены на продукты

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