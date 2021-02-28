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28.02.2021 18:04
Рубрика: Общество

В Москве подвели итоги первого чемпионата сочинений "Своими словами"

Текст: Мария Агранович

В Высшей школе экономики в воскресенье назвали победителей и призеров первого Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами".

Фото: Пресс-служба Минпросвещения.
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Очередная олимпиада? Нет. Это не проверка на грамотность, не задания на внимательность, а возможность показать свой потенциал - и творческий, и исследовательский. Нужно просто рассказать о том, что интересно - своими словами. Конкурс - для школьников 9-11 классов. Всего в нем приняли участие более 10 тысяч школьников из 84 регионов России и 15 стран. В финал вышли 180 школьников. Причем лишь треть из них - ученики 9 и 10 классов, а остальные три четверти - выпускники. Писать сочинения можно было на любую, самостоятельно придуманную тему по нескольким направлениям - художественное, математическое, физическое, гуманитарное, медицинское… Причем совсем не обязательно придерживаться рамок школьной программы. Скорее, даже наоборот.

- Проблема традиционных сочинений - в отсутствии их связи с личностью школьника, - говорит член жюри конкурса, заведующий проектной лабораторией развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам ВШЭ Михаил Павловец. - Смысл чемпионата - дать возможность школьникам рассказать о том, что кажется важным им, а не преподавателям, придумывающим темы сочинений.

Чемпионат проходит в три этапа. Сначала - мультимедийный тест онлайн для всех желающих, потом - региональный этап для самых успешных участников. Именно на втором этапе ребята и писали свои сочинения. И третий этап для финалистов: командный и личный турниры с заданиями, составляли которые в том числе и академики РАН. Победителями чемпионата стали 36 человек, призерами - 37. Самым популярным у дипломантов оказалось гуманитарное направление.

И помимо победы в конкурсе, дипломов и подарков, мега-бонус ждет тех, кто сейчас учится в 11 классе. Они получат дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в четырнадцать вузов-партнеров чемпионата. Среди них Высшая школа экономики, Московский городской педуниверситет, Томский госуниверситет, МИФИ и другие.

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