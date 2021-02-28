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Рубрика: Власть

Чужие ракеты заблудятся

Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8393)
В России разработаны 19 новейших образцов техники радиоэлектронной борьбы, в том числе на воздушных носителях.

Как заявил на заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу, благодаря разработке новейших комплексов РЭБ Россия значительно расширила диапазон подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника. По его словам, создавая новейшие комплексы, разработчики учитывали перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий. Использование отечественных ноу-хау позволило увеличить дальность применения средств радиоэлектронной борьбы в 3,5 раза.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Минобороны РФ получит первую партию новых ударных дронов

Шойгу также рассказал, что минобороны совместно с учеными и "оборонкой" создали современные наземные комплексы помех, многие из которых не имеют аналогов в мире. Он уточнил, что за последние три года армия получила более тысячи единиц техники РЭБ. "В том числе малогабаритные передатчики помех, работающие полностью автономно", - добавил он.

По мнению экспертов, наши средства РЭБ сейчас способны "выключить" самолеты, крылатые ракеты, беспилотники, а также наземную технику потенциального противника.

Власть Безопасность Правительство Минобороны Оружие XXI века

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