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Рубрика: В мире

В Турции этим летом ожидается очень много комаров

Текст: Константин Волков

В Турции по причине засухи и связанных с этим увеличения количества водоемов с застоявшейся водой ожидается рост числа комаров, пишет турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на биолога из анталийского университета Акдениз Хусейна Четина.

Фото: iStock
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По его словам, появление большого количества застойных прудов вместе с повышением среднегодовой температуры на 4 градуса привело к активному размножению кровососущих.

"Они размножаются в прудах, в сырых подвалах пустых зданий, в любом редко посещаемом людьми месте в жилых районах", - отметил биолог. При этом скорость размножения комаров выросла, а в спячку они стали впадать позже, а некоторые вообще остаются активными круглый год. В Турции водятся примерно 60 видов комаров.

По словам Четина, усилий муниципальных служб по борьбе с комарами недостаточно. Местные жители должны сами заботиться, чтобы комары не размножались в небольших прудах и вообще минимизировать количество мест со стоячей водой, в том числе - регулярно менять воду в мисках для бездомных животных на улицах.

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