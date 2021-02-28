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28.02.2021 09:45
Рубрика: Власть

Володин предложил зафиксировать предвыборные обещания депутатов

Текст: Татьяна Замахина
Необходимо юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании. С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют - строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать", - цитирует Володина сайт Думы.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Спикер напомнил, что в течение каждого думского созыва были примеры такого забвения обещаний. В оправдание при этом приводятся популистские заявления.

"Если мы найдем решение о закреплении обращений граждан к депутатам, это будет нас ко многому обязывать", - заключил он.

Таким образом, считает Володин, "после избрания Госдумы следующего созыва можно будет сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы, в том числе на их основе, вести работу в парламенте".

Спикер предложил начать обсуждение, подумать, как это может быть закреплено юридически: возможно, это будет сделано в законе о статусе депутата или в регламенте Государственной Думы.

"Это позволит в будущем реализовывать взятые обязательства более системно: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы", - считает Володин.

Он отметил, что "возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии".

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