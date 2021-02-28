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28.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 11 359 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1737
  • 2 Санкт-Петербург 939
  • 3 Московская область 617
  • 4 Нижегородская область 387
  • 5 Воронежская область 295
  • 6 Ростовская область 284
  • 7 Самарская область 281
  • 8 Иркутская область 230
  • 9 Челябинская область 201
  • 10 Саратовская область 198
  • 11 Пермский край 194
  • 12 Волгоградская область 182
  • 13 Свердловская область 177
  • 14 Пензенская область 163
  • 15 Вологодская область 161
  • 16 Красноярский край 157
  • 17 Краснодарский край 157
  • 18 Тверская область 144
  • 19 Ленинградская область 142
  • 20 Ярославская область 140
  • 21 Республика Башкортостан 137
  • 22 Алтайский край 134
  • 23 Курская область 131
  • 24 Кировская область 127
  • 25 Владимирская область 126
  • 26 Архангельская область 124
  • 27 Тульская область 120
  • 28 Тамбовская область 119
  • 29 Новосибирская область 114
  • 30 Липецкая область 110
  • 31 Ханты-Мансийский автономный округ 110
  • 32 Омская область 110
  • 33 Астраханская область 109
  • 34 Калужская область 108
  • 35 Республика Бурятия 105
  • 36 Забайкальский край 103
  • 37 Калининградская область 102
  • 38 Брянская область 101
  • 39 Ульяновская область 98
  • 40 Псковская область 96
  • 41 Ставропольский край 95
  • 42 Республика Карелия 92
  • 43 Белгородская область 92
  • 44 Приморский край 87
  • 45 Орловская область 86
  • 46 Удмуртская Республика 86
  • 47 Оренбургская область 86
  • 48 Мурманская область 85
  • 49 Тюменская область 84
  • 50 Смоленская область 81
  • 51 Республика Коми 80
  • 52 Ивановская область 78
  • 53 Хабаровский край 74
  • 54 Курганская область 71
  • 55 Кабардино-Балкарская Республика 70
  • 56 Новгородская область 68
  • 57 Кемеровская область 67
  • 58 Рязанская область 65
  • 59 Республика Крым 65
  • 60 Севастополь 60
  • 61 Республика Чувашия 55
  • 62 Республика Татарстан 54
  • 63 Республика Мордовия 48
  • 64 Томская область 48
  • 65 Амурская область 44
  • 66 Республика Дагестан 43
  • 67 Республика Калмыкия 41
  • 68 Республика Саха (Якутия) 41
  • 69 Карачаево-Черкесская Республика 39
  • 70 Сахалинская область 38
  • 71 Костромская область 38
  • 72 Камчатский край 34
  • 73 Ямало-Ненецкий автономный округ 34
  • 74 Республика Марий Эл 33
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 28
  • 76 Республика Алтай 25
  • 77 Республика Ингушетия 20
  • 78 Республика Хакасия 19
  • 79 Республика Адыгея 10
  • 80 Чеченская Республика 10
  • 81 Республика Тыва 6
  • 82 Магаданская область 5
  • 83 Еврейская автономная область 3
  • 84 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 246 079 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,04%
  • 3. Магаданская область 0,06%
За последние сутки подтверждено 379 смертей:
  • Москва 48
  • Санкт-Петербург 38
  • Московская область 30
  • Нижегородская область 16
  • Краснодарский край 14
  • Пермский край 14
  • Красноярский край 12
  • Владимирская область 10
  • Алтайский край 10
  • Тульская область 9
  • Свердловская область 9
  • Ленинградская область 8
  • Челябинская область 8
  • Волгоградская область 7
  • Ульяновская область 7
  • Иркутская область 7
  • Республика Крым 6
  • Республика Чувашия 6
  • Новосибирская область 6
  • Ивановская область 5
  • Ярославская область 5
  • Вологодская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Омская область 5
  • Курская область 4
  • Смоленская область 4
  • Калининградская область 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Оренбургская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Республика Хакасия 4
  • Амурская область 4
  • Воронежская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Астраханская область 3
  • Севастополь 3
  • Приморский край 3
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ростовская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Татарстан 2
  • Кировская область 2
  • Саратовская область 2
  • Тюменская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Забайкальский край 2
  • Белгородская область 1
  • Калужская область 1
  • Липецкая область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 86 122 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 391 человек:
  • Москва 1819
  • Санкт-Петербург 1228
  • Московская область 525
  • Нижегородская область 437
  • Воронежская область 312
  • Ростовская область 304
  • Иркутская область 287
  • Самарская область 269
  • Вологодская область 262
  • Астраханская область 258
  • Краснодарский край 221
  • Челябинская область 208
  • Саратовская область 202
  • Приморский край 195
  • Тверская область 193
  • Свердловская область 189
  • Ленинградская область 183
  • Волгоградская область 176
  • Красноярский край 169
  • Пензенская область 162
  • Ярославская область 157
  • Архангельская область 154
  • Республика Башкортостан 154
  • Мурманская область 153
  • Кировская область 143
  • Курская область 141
  • Оренбургская область 141
  • Брянская область 127
  • Владимирская область 127
  • Севастополь 126
  • Республика Карелия 125
  • Пермский край 123
  • Республика Бурятия 121
  • Хабаровский край 121
  • Калужская область 118
  • Ханты-Мансийский автономный округ 106
  • Калининградская область 105
  • Омская область 104
  • Тульская область 101
  • Ульяновская область 101
  • Орловская область 97
  • Республика Саха (Якутия) 93
  • Ставропольский край 92
  • Удмуртская Республика 89
  • Смоленская область 86
  • Тамбовская область 86
  • Алтайский край 86
  • Тюменская область 84
  • Республика Коми 82
  • Сахалинская область 82
  • Томская область 81
  • Новгородская область 79
  • Кемеровская область 76
  • Рязанская область 74
  • Курганская область 74
  • Кабардино-Балкарская Республика 72
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 69
  • Забайкальский край 60
  • Новосибирская область 55
  • Республика Чувашия 49
  • Республика Крым 48
  • Республика Дагестан 48
  • Камчатский край 48
  • Амурская область 48
  • Республика Калмыкия 47
  • Республика Марий Эл 44
  • Ивановская область 43
  • Карачаево-Черкесская Республика 39
  • Республика Адыгея 38
  • Республика Северная Осетия - Алания 38
  • Республика Мордовия 30
  • Чеченская Республика 29
  • Республика Татарстан 29
  • Белгородская область 25
  • Костромская область 25
  • Псковская область 21
  • Республика Алтай 20
  • Липецкая область 19
  • Республика Тыва 9
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Магаданская область 8
  • Республика Хакасия 5
  • Чукотский автономный округ 4
  • Еврейская автономная область 3
  • Республика Ингушетия 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 811 797.

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