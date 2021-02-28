За сутки в России подтверждено 11 359 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1737

2 Санкт-Петербург 939

3 Московская область 617

4 Нижегородская область 387

5 Воронежская область 295

6 Ростовская область 284

7 Самарская область 281

8 Иркутская область 230

9 Челябинская область 201

10 Саратовская область 198

11 Пермский край 194

12 Волгоградская область 182

13 Свердловская область 177

14 Пензенская область 163

15 Вологодская область 161

16 Красноярский край 157

17 Краснодарский край 157

18 Тверская область 144

19 Ленинградская область 142

20 Ярославская область 140

21 Республика Башкортостан 137

22 Алтайский край 134

23 Курская область 131

24 Кировская область 127

25 Владимирская область 126

26 Архангельская область 124

27 Тульская область 120

28 Тамбовская область 119

29 Новосибирская область 114

30 Липецкая область 110

31 Ханты-Мансийский автономный округ 110

32 Омская область 110

33 Астраханская область 109

34 Калужская область 108

35 Республика Бурятия 105

36 Забайкальский край 103

37 Калининградская область 102

38 Брянская область 101

39 Ульяновская область 98

40 Псковская область 96

41 Ставропольский край 95

42 Республика Карелия 92

43 Белгородская область 92

44 Приморский край 87

45 Орловская область 86

46 Удмуртская Республика 86

47 Оренбургская область 86

48 Мурманская область 85

49 Тюменская область 84

50 Смоленская область 81

51 Республика Коми 80

52 Ивановская область 78

53 Хабаровский край 74

54 Курганская область 71

55 Кабардино-Балкарская Республика 70

56 Новгородская область 68

57 Кемеровская область 67

58 Рязанская область 65

59 Республика Крым 65

60 Севастополь 60

61 Республика Чувашия 55

62 Республика Татарстан 54

63 Республика Мордовия 48

64 Томская область 48

65 Амурская область 44

66 Республика Дагестан 43

67 Республика Калмыкия 41

68 Республика Саха (Якутия) 41

69 Карачаево-Черкесская Республика 39

70 Сахалинская область 38

71 Костромская область 38

72 Камчатский край 34

73 Ямало-Ненецкий автономный округ 34

74 Республика Марий Эл 33

75 Республика Северная Осетия-Алания 28

76 Республика Алтай 25

77 Республика Ингушетия 20

78 Республика Хакасия 19

79 Республика Адыгея 10

80 Чеченская Республика 10

81 Республика Тыва 6

82 Магаданская область 5

83 Еврейская автономная область 3

84 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 246 079 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,04%

3. Магаданская область 0,06% За последние сутки подтверждено 379 смертей: Москва 48

Санкт-Петербург 38

Московская область 30

Нижегородская область 16

Краснодарский край 14

Пермский край 14

Красноярский край 12

Владимирская область 10

Алтайский край 10

Тульская область 9

Свердловская область 9

Ленинградская область 8

Челябинская область 8

Волгоградская область 7

Ульяновская область 7

Иркутская область 7

Республика Крым 6

Республика Чувашия 6

Новосибирская область 6

Ивановская область 5

Ярославская область 5

Вологодская область 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Омская область 5

Курская область 4

Смоленская область 4

Калининградская область 4

Республика Башкортостан 4

Оренбургская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Республика Хакасия 4

Амурская область 4

Воронежская область 3

Республика Карелия 3

Астраханская область 3

Севастополь 3

Приморский край 3

Орловская область 2

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Ростовская область 2

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Мордовия 2

Республика Татарстан 2

Кировская область 2

Саратовская область 2

Тюменская область 2

Республика Алтай 2

Забайкальский край 2

Белгородская область 1

Калужская область 1

Липецкая область 1

Республика Калмыкия 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Пензенская область 1

Самарская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Кемеровская область 1

Республика Бурятия 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 86 122 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 391 человек: Москва 1819

Санкт-Петербург 1228

Московская область 525

Нижегородская область 437

Воронежская область 312

Ростовская область 304

Иркутская область 287

Самарская область 269

Вологодская область 262

Астраханская область 258

Краснодарский край 221

Челябинская область 208

Саратовская область 202

Приморский край 195

Тверская область 193

Свердловская область 189

Ленинградская область 183

Волгоградская область 176

Красноярский край 169

Пензенская область 162

Ярославская область 157

Архангельская область 154

Республика Башкортостан 154

Мурманская область 153

Кировская область 143

Курская область 141

Оренбургская область 141

Брянская область 127

Владимирская область 127

Севастополь 126

Республика Карелия 125

Пермский край 123

Республика Бурятия 121

Хабаровский край 121

Калужская область 118

Ханты-Мансийский автономный округ 106

Калининградская область 105

Омская область 104

Тульская область 101

Ульяновская область 101

Орловская область 97

Республика Саха (Якутия) 93

Ставропольский край 92

Удмуртская Республика 89

Смоленская область 86

Тамбовская область 86

Алтайский край 86

Тюменская область 84

Республика Коми 82

Сахалинская область 82

Томская область 81

Новгородская область 79

Кемеровская область 76

Рязанская область 74

Курганская область 74

Кабардино-Балкарская Республика 72

Ямало-Ненецкий автономный округ 69

Забайкальский край 60

Новосибирская область 55

Республика Чувашия 49

Республика Крым 48

Республика Дагестан 48

Камчатский край 48

Амурская область 48

Республика Калмыкия 47

Республика Марий Эл 44

Ивановская область 43

Карачаево-Черкесская Республика 39

Республика Адыгея 38

Республика Северная Осетия - Алания 38

Республика Мордовия 30

Чеченская Республика 29

Республика Татарстан 29

Белгородская область 25

Костромская область 25

Псковская область 21

Республика Алтай 20

Липецкая область 19

Республика Тыва 9

Ненецкий автономный округ 8

Магаданская область 8

Республика Хакасия 5

Чукотский автономный округ 4

Еврейская автономная область 3

Республика Ингушетия 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 811 797.