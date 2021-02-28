За сутки в России подтверждено 11 359 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1737
- 2 Санкт-Петербург 939
- 3 Московская область 617
- 4 Нижегородская область 387
- 5 Воронежская область 295
- 6 Ростовская область 284
- 7 Самарская область 281
- 8 Иркутская область 230
- 9 Челябинская область 201
- 10 Саратовская область 198
- 11 Пермский край 194
- 12 Волгоградская область 182
- 13 Свердловская область 177
- 14 Пензенская область 163
- 15 Вологодская область 161
- 16 Красноярский край 157
- 17 Краснодарский край 157
- 18 Тверская область 144
- 19 Ленинградская область 142
- 20 Ярославская область 140
- 21 Республика Башкортостан 137
- 22 Алтайский край 134
- 23 Курская область 131
- 24 Кировская область 127
- 25 Владимирская область 126
- 26 Архангельская область 124
- 27 Тульская область 120
- 28 Тамбовская область 119
- 29 Новосибирская область 114
- 30 Липецкая область 110
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 110
- 32 Омская область 110
- 33 Астраханская область 109
- 34 Калужская область 108
- 35 Республика Бурятия 105
- 36 Забайкальский край 103
- 37 Калининградская область 102
- 38 Брянская область 101
- 39 Ульяновская область 98
- 40 Псковская область 96
- 41 Ставропольский край 95
- 42 Республика Карелия 92
- 43 Белгородская область 92
- 44 Приморский край 87
- 45 Орловская область 86
- 46 Удмуртская Республика 86
- 47 Оренбургская область 86
- 48 Мурманская область 85
- 49 Тюменская область 84
- 50 Смоленская область 81
- 51 Республика Коми 80
- 52 Ивановская область 78
- 53 Хабаровский край 74
- 54 Курганская область 71
- 55 Кабардино-Балкарская Республика 70
- 56 Новгородская область 68
- 57 Кемеровская область 67
- 58 Рязанская область 65
- 59 Республика Крым 65
- 60 Севастополь 60
- 61 Республика Чувашия 55
- 62 Республика Татарстан 54
- 63 Республика Мордовия 48
- 64 Томская область 48
- 65 Амурская область 44
- 66 Республика Дагестан 43
- 67 Республика Калмыкия 41
- 68 Республика Саха (Якутия) 41
- 69 Карачаево-Черкесская Республика 39
- 70 Сахалинская область 38
- 71 Костромская область 38
- 72 Камчатский край 34
- 73 Ямало-Ненецкий автономный округ 34
- 74 Республика Марий Эл 33
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 28
- 76 Республика Алтай 25
- 77 Республика Ингушетия 20
- 78 Республика Хакасия 19
- 79 Республика Адыгея 10
- 80 Чеченская Республика 10
- 81 Республика Тыва 6
- 82 Магаданская область 5
- 83 Еврейская автономная область 3
- 84 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 246 079 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,04%
- 3. Магаданская область 0,06%
За последние сутки подтверждено 379 смертей:
- Москва 48
- Санкт-Петербург 38
- Московская область 30
- Нижегородская область 16
- Краснодарский край 14
- Пермский край 14
- Красноярский край 12
- Владимирская область 10
- Алтайский край 10
- Тульская область 9
- Свердловская область 9
- Ленинградская область 8
- Челябинская область 8
- Волгоградская область 7
- Ульяновская область 7
- Иркутская область 7
- Республика Крым 6
- Республика Чувашия 6
- Новосибирская область 6
- Ивановская область 5
- Ярославская область 5
- Вологодская область 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Омская область 5
- Курская область 4
- Смоленская область 4
- Калининградская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Оренбургская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Республика Хакасия 4
- Амурская область 4
- Воронежская область 3
- Республика Карелия 3
- Астраханская область 3
- Севастополь 3
- Приморский край 3
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Ростовская область 2
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Татарстан 2
- Кировская область 2
- Саратовская область 2
- Тюменская область 2
- Республика Алтай 2
- Забайкальский край 2
- Белгородская область 1
- Калужская область 1
- Липецкая область 1
- Республика Калмыкия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 86 122 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 391 человек:
- Москва 1819
- Санкт-Петербург 1228
- Московская область 525
- Нижегородская область 437
- Воронежская область 312
- Ростовская область 304
- Иркутская область 287
- Самарская область 269
- Вологодская область 262
- Астраханская область 258
- Краснодарский край 221
- Челябинская область 208
- Саратовская область 202
- Приморский край 195
- Тверская область 193
- Свердловская область 189
- Ленинградская область 183
- Волгоградская область 176
- Красноярский край 169
- Пензенская область 162
- Ярославская область 157
- Архангельская область 154
- Республика Башкортостан 154
- Мурманская область 153
- Кировская область 143
- Курская область 141
- Оренбургская область 141
- Брянская область 127
- Владимирская область 127
- Севастополь 126
- Республика Карелия 125
- Пермский край 123
- Республика Бурятия 121
- Хабаровский край 121
- Калужская область 118
- Ханты-Мансийский автономный округ 106
- Калининградская область 105
- Омская область 104
- Тульская область 101
- Ульяновская область 101
- Орловская область 97
- Республика Саха (Якутия) 93
- Ставропольский край 92
- Удмуртская Республика 89
- Смоленская область 86
- Тамбовская область 86
- Алтайский край 86
- Тюменская область 84
- Республика Коми 82
- Сахалинская область 82
- Томская область 81
- Новгородская область 79
- Кемеровская область 76
- Рязанская область 74
- Курганская область 74
- Кабардино-Балкарская Республика 72
- Ямало-Ненецкий автономный округ 69
- Забайкальский край 60
- Новосибирская область 55
- Республика Чувашия 49
- Республика Крым 48
- Республика Дагестан 48
- Камчатский край 48
- Амурская область 48
- Республика Калмыкия 47
- Республика Марий Эл 44
- Ивановская область 43
- Карачаево-Черкесская Республика 39
- Республика Адыгея 38
- Республика Северная Осетия - Алания 38
- Республика Мордовия 30
- Чеченская Республика 29
- Республика Татарстан 29
- Белгородская область 25
- Костромская область 25
- Псковская область 21
- Республика Алтай 20
- Липецкая область 19
- Республика Тыва 9
- Ненецкий автономный округ 8
- Магаданская область 8
- Республика Хакасия 5
- Чукотский автономный округ 4
- Еврейская автономная область 3
- Республика Ингушетия 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 811 797.