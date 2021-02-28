Защитник "СКА-Хабаровск" получил перелом височной кости в матче с "Торпедо"

Матч между "Торпедо" и "СКА-Хабаровск" прошел в субботу Москве. В самом начале встречи защитник Григорий Труфанов в борьбе за верховой мяч столкнулся с одним из игроков столичного клуба. В итоге игрока гостей увезли в больницу на машине "Скорой помощи".

В воскресенье стал известен диагноз, который поставили игроку.

"У защитника "СКА-Хабаровск" Григория Труфанова диагностирован перелом височной кости, сотрясение и ушиб головного мозга. Ближайшие полторы-две недели Григорий проведёт в стационаре под наблюдением врачей. К занятиям в общей группе он сможет вернуться ориентировочно через полтора месяца. Желаем Григорию как можно скорее оправиться от полученной травмы, восстановиться и приступить к тренировкам", - говорится в сообщении на сайте хабаровского клуба.

Матч "Торпедо" и "СКА-Хабаровск" завершился вничью - 0:0.