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28.02.2021 10:16
Рубрика: Спорт

Защитник "СКА-Хабаровск" получил перелом височной кости в матче с "Торпедо"

Текст: Максим Домчев

Матч между "Торпедо" и "СКА-Хабаровск" прошел в субботу Москве. В самом начале встречи защитник Григорий Труфанов в борьбе за верховой мяч столкнулся с одним из игроков столичного клуба. В итоге игрока гостей увезли в больницу на машине "Скорой помощи".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В воскресенье стал известен диагноз, который поставили игроку.

"У защитника "СКА-Хабаровск" Григория Труфанова диагностирован перелом височной кости, сотрясение и ушиб головного мозга. Ближайшие полторы-две недели Григорий проведёт в стационаре под наблюдением врачей. К занятиям в общей группе он сможет вернуться ориентировочно через полтора месяца. Желаем Григорию как можно скорее оправиться от полученной травмы, восстановиться и приступить к тренировкам", - говорится в сообщении на сайте хабаровского клуба.

Матч "Торпедо" и "СКА-Хабаровск" завершился вничью - 0:0.

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