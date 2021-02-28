"Зенит", ЦСКА и "Спартак" потеряли очки в первом туре после зимней паузы

На выходных состоялись первые матчи российской Премьер-лиги (РПЛ) после зимней паузы. Случайно так вышло или нет, но три главных конкурента на чемпионство - "Зенит", ЦСКА и "Спартак" - синхронно потеряли очки.

Спартаковцы принимали "Рубин", который в нынешнем сезоне стал настоящей грозой авторитетов. Команда Леонида Слуцкого в первом круге обыграла на выезде зенитовцев и армейцев. И вот теперь очередь дошла до "красно-белых".

Москвичам не помог даже вышедший в стартовом составе впервые после возвращения в "Спартак" Квинси Промес. Конечно, "Рубину" в какой-то степени помогло удаление Романа Зобнина в концовке первого тайма, но свой второй мяч гости забивали при равных составах: в середине второго тайма красную карточку получил Оливер Абильгор.

Проиграв (0:2) "Рубину", спартаковцы упустили возможность подняться на вторую строчку в таблице. Более того: по итогам 20-го тура "красно-белые" опустились на четвертую строчку, а опередил их "Сочи", разгромивший на своем поле тульский "Арсенал" (4:0).

- Поле было не лучшего качества, но команды были в равных условиях. По поводу судейства ничего не хочу говорить. Конечно, удаление Зобнина повлияло на ход встречи. Нам нужно прибавлять, прилагать больше усилий. Если играть в таком же темпе, то ни о каком чемпионстве и говорить даже не стоит. Если "Спартак" хочет добиться чего-то большего, нужно сделать шаг вперед и только тогда будет результат, - отметил после матча Промес.

Одним из центральных событий тура стало противостояние "Локомотива" и ЦСКА. Сильнее оказались хозяева - 2:0.

За несколько дней до дерби армейцы понесли серьезную потерю: из-за болезни от команды был изолирован многолетний страж ворот и капитан Игорь Акинфеев. "Красно-синим" пришлось срочно возвращать из аренды Илью Помазуна, который ранее провел в чемпионате за ЦСКА лишь два матча.

Прямой вины Помазуна в пропущенных мячах справедливости ради нет, но все же потеря Акинфеева сказалась на его партнерах. Гости в целом выглядели не очень убедительно, хотя по составу они в чем-то даже превосходили соперника. Марио Фернандес, Никола Влашич, звездный новичок ЦСКА Хосе Саломон Рондон - все они появились на поле с первых минут.

"Спартак" впервые за десять лет проиграл "Рубину" в Москве

Пропустив два мяча еще до перерыва, во второй половине "красно-синие" едва не вернули интригу, но Влашич не реализовал пенальти. В результате армейцы не воспользовались осечкой "Зенита", сыгравшего дома вничью (2:2) с "Ростовом", и не сумели приблизиться к лидеру.

- Не сказал бы, что все шло не так. Мы достаточно неплохо действовали, особенно во втором тайме. "Локомотив" мало что создал в атаке, за исключением двух голов, - считает главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Причем второй мяч - удар с дистанции. К сожалению, не забиваем много пенальти. Наверное, это позволило бы нам вернуться в игру. Тем не менее мне понравилось, как мы отреагировали на счет 0:2.

Неожиданно оступился "Зенит". Питерский клуб принимал "Ростов" (2:2), который за несколько дней до выезда лишился своего лидера Романа Еременко, который расторг контракт с "желто-синими". Фактически против "сине-бело-голубых" Валерию Карпину пришлось выставить новую команду.

Ростовчане могли и вовсе выиграть, если бы не удаление Максима Осипенко во втором тайме. К тому моменту гости вели в счете 1:0, но, оставшись в меньшинстве, пропустили два мяча. Тем не менее "Зенит" не сумел набрать три очка: уже на последних минутах "желто-синие" во второй раз огорчили питерцев и вырвали ничью.

- Первым таймом доволен, за исключением десяти минут, когда играли без мяча практически в своей штрафной. Вторую половину надо рассматривать с точки зрения того, что были в меньшинстве. Однако ребята не опустили руки, бились до конца и заслуженно набрали одно очко, - рассказал Карпин.

Отметим также в этом туре выездную победу "Динамо" над грозненским "Ахматом" (2:1). В турнирной таблице "бело-голубые" идут на шестой строчке, имея в своем активе 33 очка.

Статистика

"Тамбов" - "Ротор" - 1:3

Голы: Архипов, 41 - Гигашвили, автогол - 54, Понсе, 58, Кипиани, 71.

"Химки" - "Уфа" - 2:1

Голы: Конате, 49, Глушаков, 62 - Камилов, 90+4.

"Зенит" - "Ростов" - 2:2

Голы: Поярков, 73 - автогол, Кузяев, 77 - Соу, 44, 89.

"Сочи" - "Арсенал" - 4:0

Голы: Заболотный, 51, Терехов, 53, Жоаозиньо, 58, Юсупов, 67.

"Локомотив" - ЦСКА - 2:0

Голы: Лисакович, 6, Крыховяк, 42.

"Спартак" - "Рубин" - 0:2

Голы: Деспотович, 53, 89.

"Ахмат" - "Динамо" - 1:2

Голы: Швец, 68 - Фомин, 7 - пен., Захарян, 37.

"Краснодар" - "Урал" - 2:2

Голы: Сулейманов, 12, Кабелла, 82 - Августиняк, 52, 59.