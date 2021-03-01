Российский лыжник Александр Большунов завоевал первое в карьере "золото" чемпионата мира. На первенстве планеты, проходящем в Оберстдорфе, россиянин одержал выдающуюся победу в скиатлоне, гонке на 30 километров, первую половину которой надо пройти классическим ходом, а вторую - коньковым. А накануне Александр в паре с Глебом Ретивых пополнил свою коллекцию медалей еще и "бронзой" в командном спринте.

За три года Большунов трижды становился олимпийским призером, завоевал четыре серебряные медали чемпионатов мира, дважды выиграл Кубок мира - иным не хватит и всей спортивной жизни, чтобы приблизиться к достижениям российского лыжного вундеркинда. И только "золото" больших турниров в послужном списке Александра отсутствовало. После ЧМ-2019, где он взял все четыре своих "серебра", нашего спортсмена даже окрестили "князем серебряным". Титул красивый, но бессмысленный для такого максималиста, как Большунов.

И вот очередной шаг к величию сделан. Будем честны, в том, что именно в Оберстдорфе Саше покорится высшая ступенька пьедестала, были определенные сомнения. После этапа Кубка мира в Лахти, где Большунов повздорил с финном и получил дисквалификацию, мы узнали, что Александр уязвим психологически, а болезнь, заставшая Большунова врасплох в финальной стадии подготовки к ЧМ-2021, показала, что и здоровье его небезгранично. Ну и конечно, пугала мощь норвежской сборной, которая подошла к главному старту года во всеоружии.

Тем величественнее и грандиознее успех Александра Большунова. Вообще-то в скиатлоне мы рассчитывали не только на него, но и на других трех наших парней, но, увы: к решающим километрам гонки Большунов оказался один в окружении пяти норвежцев. Это могло смутить кого угодно, только не самого Александра. Всю дистанцию он прошел с позиции силы: не отсиживался за спинами конкурентов, а почти непрерывно шел во главе лидирующей группы. Постепенно "отвалились" опасные на финише спринтеры Иверсен и Клебо, прошлогодний чемпион мира в этой дисциплине Шур Рёте, а с Крюгером и Холунном Большунов красиво разобрался незадолго до финишного створа.

- Мое главное ускорение было на последнем круге - оно сработало, - поведал потом россиянин в эфире "Матч ТВ". - Я сказал себе на последнем подъеме: сегодня я не должен никому отдать победу. На финише все было под контролем, главное - проехать аккуратно спуск, и вот оно - звание чемпиона мира. Цель достигнута, ступенька покорена, надеюсь дальше ее поддержать.

А вот оценка произошедшего от тренера наших лыжников Юрия Бородавко:

- Не так легко все это было, гонка была качели - в ту и другую сторону. Я боялся за рывки на третьем круге конька, что он может закислиться и не хватит сил. Но он разложил силы. То, что он сделал на последнем подъеме, - просто фантастика. Это одна из лучших гонок, она войдет в историю. По красоте и драматизму я ничего подобного не видел.

Юрий Бородавко: То, что сделал Большунов на последнем подъеме, - просто фантастика. Эта гонка войдет в историю

Отдадим должное побежденным норвежцам. Они и раньше относились к Большунову с огромным уважением, а после скиатлона не скупились на похвалу человека, не оставившего им шансы на "золото". Им слово.

Симен Хегстад Крюгер: Мне было непросто держаться за лидерами. Пытался просто "усидеть" за ними, мне было нечего противопоставить Большунову на последнем подъеме. Я не мог быть быстрее на подъемах, а ведь там - мой единственный шанс обогнать Александра.

Йоханнес Клебо: Я сегодня выглядел неплохо, но Большунов был сильнее, прежде всего на финише. Так бывает, значит, нужно сфокусироваться на следующих гонках.

Шур Рёте: Александр Большунов провел невероятно сильную гонку. Я и близко бы не смог держать такой темп все 30 километров. Здорово, что мы завоевали две медали, но, конечно, хотелось взять "золото". Только для этого мы были недостаточно сильны сегодня. Александр совершенно заслужил свою победу.

Эмиль Иверсен: Что тут сказать. Он был тем, кто бежал все время впереди, укатал такого конькиста, как Шур Рёте, это о чем-то говорит. Сегодня ничто в мире не могло ему помешать. Он мощный гонщик, бежит очень хорошо. Безоговорочно лучший в мире. Мы впятером пытались что-то сделать, а мы ведь тоже чего-то стоим. Это о многом говорит. Я под впечатлением, добавить нечего.

АААААА! Большунов – чемпион мира 🇷🇺🇷🇺🇷🇺



Лови невероятный финиш Сан Саныча. Как же он разобрался с норвежцами в концовке 💪



Это просто легендарно 👏 pic.twitter.com/i8Rt1PfhCp — Матч ТВ (@MatchTV) February 27, 2021

В свои 24 года Большунов уже занимает заметное место в истории отечественных лыж. По числу личных медалей на чемпионатах мира он уже вышел на пятое место, уступая только Владимиру Смирнову, Сергею Устюгову и Алексею Прокуророву. Смирнов удерживает первенство и по количеству личного "золота". Впрочем, никто не удивится, если совсем скоро у нас появится новый рекордсмен. Тем более, Большунов в Оберстдорфе намерен бежать все гонки и даже злится, когда его место в том или ином старте оказывается под вопросом.

- На Олимпиаде-2018 и прошлом чемпионате мира я много эмоций тратил, когда меня не ставили на гонки, я реально боролся с этим. На следующих гонках я мог выигрывать, если бы не эти потраченные эмоции, - признался сам Саша. Кажется, на ЧМ-2021 тратить эмоции на такие вещи Большунову не придется.

В частности, Александр попал в дуэт с Глебом Ретивых на командный спринт, хотя изначально участие Большунова в этой дисциплине было под сомнением. На своем этапе Саша, оторвавшись от норвежца Эрика Валнеса, даже подарил нам надежду на "золото", однако Ретивых, соперничавший на своем этапе с Клебо, не сдюжил, уступив еще и "серебро" финнам.

Невероятно драматичным получился финал женского командного спринта. Перед последней передачей сборная России усилиями Юлии Ступак была второй, но Наталья Непряева, увы, не сумела удержаться даже в тройке, финишировав лишь четвертой. А чемпионками мира стали шведские лыжницы.

Итоги скиатлона и командного спринта специально для "РГ" прокомментировал призер чемпионатов мира, а ныне главный тренер сборной ХМАО Сергей Крянин.

Признайтесь, по ходу скиатлона у вас были сомнения, что Большунов может не сдюжить в борьбе с норвежцами?

Сергей Крянин: Единственное опасение на заключительном круге заключалось в том, что если Клебо будет близко, то у Саши могут быть проблемы на финише. Однако два других норвежца, в принципе, помогли Большунову уйти в отрыв. И я был уверен, что, выйдя на финишную прямую, Александр с этими норвежцами справится. Большунова можно назвать гроссмейстером: эту партию он разложил по полочкам и выиграл ее на сто процентов.

Почему остальная команда выступает пока не так ярко, как Большунов?

Сергей Крянин: Чемпионат мира - это особенное соревнование. Там имеет значение не только твоя физическая форма, но и твой настрой. Ты должен быть психологически готов. В этом проблема. Если ты выходишь на старт и у тебя есть какие-то сомнения, ты точно проиграешь. В гонках участвуют 30-40 человек, которые делали ту же работу, что и ты, те же ускорения, те же объемы. А побеждает тот, кто ментально был к этому готов. Если посмотреть историю Саши Большунова, даже когда он занимал вторые места, он был готов выиграть, но проигрывал или тактически, или из-за каких-то ошибок. С тех пор они провели с тренером очень серьезную работу, и в голове у него все разложено по полочкам. Он выходит на трассу, чтобы правильно выполнить свою работу. И он ее выполняет. В этом дело, а не в том, что силы не те, толкаются не так. Все идет от головы.

Отечественный рекорд по числу личных золотых медалей на чемпионатах мира (четыре) пока удерживает Владимир Смирнов. То, что у нас появится новый рекордсмен, - это вопрос времени?

Сергей Крянин: Саша еще молодой гонщик, он борется за первые места. Если ничего не произойдет, если медали не будут давить, то у него впереди будущее еще более яркое, чем настоящее. А борьба с Клебо затянется еще на несколько лет. И это будет невероятно интересно.

Сергей Крянин: Большунов разложил свою партию, как гроссмейстер

Перейдем к командному спринту. "Бронза" у ребят - это успех?

Сергей Крянин: Я думаю, что это успех. Считаю, что выставленная команда была сильнейшей. И она решила поставленную задачу, завоевав медаль. Да, бороться с Клебо в спринте было тяжело даже с тем отрывом, который Глебу привез Большунов. Ретивых попытался, у него не получилось. Возможно, если бы последний этап бежал Устюгов, не попавший в командный спринт из-за травмы, его никто бы не догнал.

Наши девушки после четвертого места в командном спринте плакали от обиды...

Сергей Крянин: Они точно способны на большее. Но главная проблема - это подводка к чемпионату мира Непряевой, получившей незадолго до соревнований травму. Думаю, именно из-за этого она не смогла выбежать на финишную прямую. А расстановка по этапам была верная, как мне кажется. Девчонки выполняли поставленную перед ними тактическую задачу, но Наташе немного не хватило движений, чтобы остаться в потоке за первыми двумя лыжницами. Если бы она смогла, то у нас была бы медаль.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе посетовала, что лыжники из группы Маркуса Крамера подошли к ЧМ не в оптимальной скоростной форме...

Сергей Крянин: Немножко это есть. Но что это, промахи или умысел, - покажут итоги чемпионата. Понятно, что кто-то сделал упор на спринты, кто-то - на дистанционные гонки. Главное, сделать выводы из ошибок, если они были, чтобы на следующем чемпионате мира их не повторять. Ну и надо понять, где мы хотим добиваться успехов. Наша школа всегда была в первую очередь дистанционной, и сейчас пойдут дисциплины, в которых наши ребята и девчата смогут себя показать.