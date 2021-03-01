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01.03.2021 21:49
Рубрика: Власть

Антон Инюцын освобожден от должности заместителя министра энергетики

Текст: Сергей Тихонов

Антон Инюцын освобожден от должности заместителя министра энергетики России по его просьбе. Распоряжение об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Фото: Евгений Курсков/ТАСС
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В минэнерго Инюцын курировал развитие рынка газомоторного топлива. Также в его обязанности входило формирование общей позиции ведомства по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отраслях ТЭК. Он отвечал за информационную открытость и организацию участия министерства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых как в России, так и за рубежом.

Антон Инюцын работал в минэнерго с июля 2012 года.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Минэнерго

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