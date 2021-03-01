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Текст:   Марина Трубилина 
19:25 01.03.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)

Цены встают особняком

Аренда летней дачи обойдется гораздо дороже, чем в прошлом году

Аренда дачи подорожала за год на 20%. Однако спрос в этом году будет не таким ажиотажным, как в прошлом, считают эксперты.
Из-за возвращения с "удаленки" в офисы уже не все смогут в этом году провести на даче несколько месяцев подряд. Фото: РИА Новости Из-за возвращения с "удаленки" в офисы уже не все смогут в этом году провести на даче несколько месяцев подряд. Фото: РИА Новости
Из-за возвращения с "удаленки" в офисы уже не все смогут в этом году провести на даче несколько месяцев подряд. Фото: РИА Новости

Сейчас в среднем по всем регионам снять загородный дом можно за 55 тысяч рублей в месяц, сообщает аналитический центр "Циан". Год назад средняя цена держалась на уровне 45,7 тысячи. При этом средняя площадь дома для аренды увеличилась всего на 2% - со 155 до 159 квадратных метров. "То есть рост ставок произошел не за счет изменения структуры предложения, а из-за прямого роста цен", - отмечает главный эксперт аналитического центра Виктория Кирюхина.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России вырос спрос на посуточную аренду квартир и домов

В регионах ситуация разная. Так, в Татарстане аренда загородных домов подорожала по сравнению с февралем прошлого года на 30% - с 53,5 до 69,5 тысячи рублей. В Новосибирской, Нижегородской, Ростовской областях и Башкортостане - на 22-23%. А в Челябинской области цены, напротив, снизились на 6% - с 66,7 до 62,8 тысячи рублей.

В окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга цены выросли на 12%. В Подмосковье в прошлом году цены на коттеджи подскочили на 20%, на таунхаусы - на 6,5%, на дачи - на 10%, отмечает замдиректора Департамента аренды квартир "Инком-недвижимость" Оксана Полякова. В массовом сегменте (эконом- и комфорт-класса) арендные ставки предстоящим летом будут примерно на том же уровне, считает она, существенное подорожание может сильно снизить спрос, не многие клиенты готовы к увеличению бюджета на наем дачи.

Предложение аренды домов в Подмосковье заметно уменьшилось, говорит Полякова: после долгого упадка загородный сегмент в прошлом году стал очень популярным, часть домов была продана, многие договоры аренды были продлены и на 2021 год.

Снять загородный дом можно за 55 тысяч рублей в месяц, в прошлом году аренда обходилась заметно дешевле - в 45,7 тысячи рублей

Тем не менее пока есть предложения на самый разный бюджет. Из минимальных по стоимости - аренда двухэтажного таунхауса в 80 квадратных метров в 5 км от МКАД за 30 тысяч рублей. Из высокобюджетных - коттедж в элитном поселке в 12 км от МКАД за 800 тысяч рублей в месяц - с камином, бассейном с хамамом, павильоном для барбекю, садовником, охраной и управляющим.

Минимальная стоимость дачного домика - 45-50 тысяч рублей в месяц, говорит управляющий директор "Миэль" Мария Жукова. Это дом в 60-80 квадратных метров на участке в 6-8 соток в 40 км к северу от МКАД. В западном и северо-западном направлении от Москвы цены значительно выше. "В основном собственники хотят видеть арендаторов, которые готовы снимать дом круглогодично", - отмечает она. Для сезонных арендаторов цены выше.

Фото: Photoxpress
Для сдачи в аренду выгоднее покупать нежилые помещения

При этом в целом количество домов, предлагаемых в аренду, в регионах с городами-миллионниками сегодня на 10 процентов выше, чем даже в докризисный период, сообщают в "Циан". Год назад собственники, пытавшиеся продать дома, увидели подскочивший спрос и начали сдавать свою недвижимость. На аренде решили тогда подзаработать и те, кто ранее планировал сам жить на даче. Сейчас дома, арендованные еще в самоизоляцию прошлой весной сразу на год, постепенно высвобождаются. Многие арендаторы прошлого года уже вернулись в города - работники вновь ездят в офисы, школьники и студенты - на очные занятия. Кроме того, открывается все больше стран для туризма. Аренда дома в качестве альтернативы поездке в отпуск за границу в 2021 году не столь актуальна.

Спрос и в этом году будет высоким, но без ажиотажа, как в прошлом году, считают риелторы. При этом структура спроса несколько изменилась. "Многие учли прошлогодний опыт и начинают подбирать загородные варианты уже сейчас. Часть арендаторов продолжают арендовать дома еще с прошлого года. Некоторые осенью и зимой прекратили снимать, но сохраняют договоренности с наймодателями и будут связываться с ними напрямую. Ряд нанимателей в 2020-м решил приобрести собственное жилье за городом. А многие, напротив, стеснены в средствах и не смогут позволить себе длительную аренду коттеджа или дачного домика", - отмечает Полякова.

Из-за снежной зимы и сложностей с осмотром участков спрос на аренду загородных домов пока растет не слишком активно

Интерес к аренде дач, обычно растущий уже с начала марта, в этом году пока не так заметен - из-за снежной зимы до многих участков сложно добраться. Поэтому спрос будет увеличиваться с середины месяца, считают эксперты. До этого, отмечает Полякова, арендаторы в первую очередь будут ориентироваться на предложения в известных стародачных местах и проверенных поселках с хорошей транспортной доступностью и доступом к объектам социальной инфраструктуры.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Марина Трубилина

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